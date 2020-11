Mehrheit der "The Masked Singer"-Zuschauer vermutet Sarah Lombardi als das Skelett.

Indizien sprechen für die Sängerin unter der Maske.

Eine Instagram-Story gibt allerdings Rästel auf.

Der #MaskedSinger-Community entgeht nichts! Und wenn ein Prominenter ohnehin schon unter Verdacht steht, die Person unter einer der eindrucksvollen Masken von "The Masked Singer" zu sein, schauen die Ratefüchse noch genauer hin. Die aktuellen Ratetipps aus der ProSieben-App zeigen: Viele Tipper glauben derzeit, dass Sarah Lombardi das Skelett in Staffel 3 ist. Doch was war das? Während des Auftritts des Skeletts veröffentlicht Lombardi einen Story-Post auf Instagram. Wie kann das sein?

Ist Sarah Lombardi das Skelett?

Genau genommen, sind es sogar mehrere Stories, die Sarah Lombardi bei Instagram postet, als sie der Meinung vieler #MaskedSinger-Fans zufolge doch eigentlich gerade maskiert in Köln auf der Bühne steht. Auf dem Account der Sängerin findet sich zu dieser Zeit ein Frage-und-Antwort-Spiel. Follower können Lombardi persönliche Fragen schicken, die sie dann in öffentlichen Story-Beiträgen beantwortet.

Da diese Antworten zwar mit Bildern, aber nur in Textform und nicht als Video erfolgen, könnte auch ein Helfer das Posten der Insta-Stories übernommen haben.

Alles nur ein Trick?

Die Idee, auf einem Social-Media-Profil Aktivitäten vorzutäuschen, um Rateteam und Zuschauer zu verwirren, ist nicht neu. Zuletzt hatte auch Bülent Ceylan diese Strategie in der Live-Sendung ins Spiel gebracht.

Ob wirklich Sarah Lombardi auf diesen Trick zurückgegriffen hat oder das Skelett doch ein anderer Promi ist, erfahren wir in einer der nächsten Folgen von "The Masked Singer" 2020. Weiter geht es am 10. November, 20:15 Uhr, live auf ProSieben oder im Livestream.

