Der Anubis

Die muskulöse Gestalt mit den riesigen Ohren stellt eine altägyptische Gottheit dar.

Ein exklusives Online-Video gibt weitere Hinweise auf die Identität des Prominenten.

Bisher ist der Anubis mit den Songs "They Don't Care About Us", "Legendary" und "As Long As You Love Me" sowie "Everybody" aufgetreten. Und jedes Mal wusste die Maske auf der Bühne zu überzeugen. Doch welcher Promi versteckt sich im Kostüm? Die #MaskedSinger-Community rätselt weiter.

Webvideo mit neuen Hinweisen zum Anubis

Wem die Indizien zum Anubis, die bisher preisgegeben wurden, nicht genügen, der sollte sich das folgende Video genau ansehen. Findet sich hier womöglich der entscheidende Hinweise, um die Identität des Anubis aufzudecken?

Im Clip: Ein neuer Hinweis zum Anubis

"The Masked Singer": Live mitraten

Die nächste Folge von "The Masked Singer" läuft am 10. November 2020, 20:15 Uhr, live auf ProSieben. Während der Show kannst du in der ProSieben-App mitraten.

