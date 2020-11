Du möchstes mehr über die Hintergründe von "The Masked Singer" erfahren? Den besten Einblick können die Beteiligten geben. Ob die bisher enthüllten Prominenten oder die Macher hinter den Kulissen, im Interview verraten sie ein paar der sonst so gut gehüteten #MaskedSinger-Geheimnisse.

Hinter den Kulissen: Die Interviews zu "The Masked Singer"

Alexandra Brandner, die #MaskedSinger-Kostümbildnerin, plaudert aus dem Nähkästchen:

"Die Sachen sind alle sehr aufwendig, aber sehr teuer war aus der Staffel eins der Astronaut, weil der nur aus Swarovski-Kristallen bestand, und so ein Stein kostet ungefähr 50 Cent. Also man kann sich ausrechnen bei 40.000 Steinen, was da für eine Summe herauskommt."

Doch Alexandra Brandner verrät nicht nur das bisher teuerste Kostüm, sondern spricht auch über die schwerste Maske. Außerdem gewährt sie einen kleinen Blick in den Prozess von der Ideenfindung bis hin zum Kostüm. Die besondere Herausforderung dabei: Selbst sie weiß im Vorhinein nicht, welcher Star in welchem Kostüm stecken wird.

Im Clip: 18 Fragen an die Kostümbildnerin von "The Masked Singer"

Du willst mehr wissen? Hier erfährst du alles über die zehn Masken der dritten Staffel von "The Masked Singer".

Jetzt spricht die Biene

In Folge 1 musste sich die Biene als erste Maske der 3. Staffel enthüllen und sich von "The Masked Singer" verabschieden. Dabei kam Schauspielerin Veronica Ferres zum Vorschein.

"Das Gefühl von Platzangst bin ich nie ganz losgeworden. Man hört nichts mehr, außer die Musik. Man kriegt kaum Luft. Man schwitzt unendlich – ich fühle mich wirklich wie ein Dampfbad auf zwei Beinen. Aber es war ein fantastisches Fitnesstraining."

Im Interview erfährst du mehr darüber, wie es ihr während ihres #MaskedSinger-Auftrittes erging und wie es ihr gelang, das Geheimnis der Teilnahme für sich zu bewahren.

Im Clip: So führte Veronica Ferres als Biene das Rateteam aufs Glatteis

Das sagt der Hummer

Auch der Hummer ist bereits ausgeschieden und hatte in Folge 2 von "The Masked Singer" Staffel 3 seinen letzten Auftritt. Hinter dem Kostüm versteckte sich Moderator Jochen Schropp. Er erzählt im Interview unter anderem, wie er seine TV-Kollegen und sogar seine Mutter anlügen musste. Des Weiteren verrät er, weshalb er die Show dennoch zufrieden verlässt:

"Ich habe meinen Auftritt vorhin nochmal angeschaut und ich war zufrieden mit mir. Letzte Woche habe ich mich nämlich versungen."

Im Clip: Jochen Schropp über Texthänger im Hummerkostüm

Das Alpaka im Influencer-Interview

Sylvie Meis alias das Alpaka stand nach ihrer Enthüllung in Folge 3 von "The Masked Singer" ebenfalls Rede und Antwort: Hier findest du das Interview mit Sylvie Meis.

Die nächste Folge von "The Masked Singer" Staffel 3 siehst du am 10. November 2020, 20:15 Uhr, live auf ProSieben oder im Livestream. Nach der Show wird es auch mit dem nächsten enthüllten Prominenten wieder ein exklusives Interview geben.

Das könnte dich auch interessieren: