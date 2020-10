"The Masked Singer" Staffel 3: Das sind die Songs der ersten Sendung

Die zehn Masken der Herbststaffel von "The Masked Singer" bieten erneut eine enorme Bandbreite. Von der stilvollen Katze, über das glitzernde Skelett bis zum ehrwürdigen Anubis sind die Kostüme so vielseitig und verschieden wie die Prominenten, die sich darunter verbergen. Gleiches gilt für die Lieder, die von den Masken präsentiert wurden.

Alle Lieder und Interpreten aus Folge 1

Im Clip: Die Erdmännchen singen "Hungry Eyes" und "(I've Had) The Time of My Life"

Duett und Medley zugleich: Die beiden Songs, die von den Erdmännchen gemeinsam auf die Bühne gebracht wurden, stammen vom Soundtrack zum Filmklassiker "Dirty Dancing". Zu einem Medley verbunden wurden "Hungry Eyes" von Eric Carmen und "(I've Had) The Time of My Life" von Bill Medley und Jennifer Warnes. Dank des riesigen Erfolgs des Tanzfilms, in dem die Tracks zu hören waren, gelangten beide Nummern in den weltweiten Charts der Jahre 1987 und 1988 weit nach oben. "The Time of My Life" kletterte in den USA sogar bis auf Platz 1.

Im Clip: Das Alpaka singt "Say So"

"Say So" von der Sängerin und Rapperin Doja Cat wurde erst im Januar 2020 veröffentlicht. Produziert wurde das Original von Dr. Luke, der schon mit Pop-Größen wie Britney Spears, Rihanna, Miley Cyrus und Shakira gearbeitet hat. In der Version von Nicki Minaj kam "Say So" in den US Billboard Top 100 bis an die Spitze, in Deutschland reichte es immerhin für Platz 33.

Im Clip: Der Anubis singt "They Don't Care About Us"

"They Don't Care About Us" war 1996 die vierte Singleauskopplung aus dem Michael-Jackson-Album "HIStory - Past, Present and Future Book I". Das Musikvideo wurde von Oscar-Preisträger Spike Lee in Brasilien gedreht. In Deutschland hielt sich der Song insgesamt 40 Wochen in den Top 100, davon drei Wochen auf Platz 1.

Im Clip: Das Nilpferd singt "I Wanna Dance With Somebody"

"I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" stammt vom zweiten Solo-Album von Whitney Houston ("Whitney") aus dem Jahr 1987. Die Single wurde über vier Millionen Mal verkauft und war in 14 Ländern die Nr. 1 der Charts, so auch in Deutschland. Nur ein anderer Whitney-Houston-Song war noch erfolgreicher ("I Will Always Love You", 1992).

Im Clip: Das Alien singt "I Wanna Know What Love Is"

Im Clip: Der Hummer singt "Welcome To St. Tropez"

Im Clip: Die Katze singt "Someone Like You"

Im Clip: Die Biene singt "Sweet Chil o' Mine"

Im Clip: Der Frosch singt "I Like To Move It"

Im Clip: Das Skelett singt "Bring Me To Live"

Welche Songs werden die Masken in der nächsten Folge von "The Masked Singer" 2020 performen? Am 27. Oktober 2020 kannst du es ab 20:15 Uhr live auf ProSieben mitverfolgen (alle Sendetermine der dritten Staffel).