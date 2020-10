"THE MASKED SINGER" STAFFEL 3: DAS SIND DIE SONGS DER ZWEITEN SENDUNG

Dank der großen Überraschung des allerersten Masken-Duetts in Folge 1 von "The Masked Singer" waren trotz der Enthüllung der Biene auch in Folge 2 wieder zehn Masken zu sehen. Von ihnen gab es diesmal die folgenden Song-Performances zu erleben.

Das sind die Lieder und Interpreten aus Folge 2

Der Hummer mit "24K Magic" von Bruno Mars

Bruno Mars ist ein US-amerikanischer R&B-Musiker. Der Song "24K Magic" stammt von dessen gleichnamigen (allerdings mit einer römischen 24 geschriebenen) Album aus dem Jahr 2016, das mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. In den USA gelangte der Track bis auf Platz 4 der Charts, in Deutschland war die höchste Position die 14.

Das Nilpferd singt "Purple Rain" von Prince

"Purple Rain" ist ein Song des 2016 verstorbenen US-Musikers Prince aus dem Jahr 1984. Prince nahm den Titel zusammen mit seiner Band The Revolution auf. Zusätzliche Bekanntheit erlangte das Lied durch den gleichnamigen Film, dessen Hauptrolle ebenfalls Prince übernahm.

Der Anubis singt "Legendary" von Welshly Arms

Die Rockband Welshly Arms aus den USA wurde erst 2012 gegründet. 2016 gelang ihnen mit "Legendary" dann der Durchbruch (24 Wochen in den deutschen Single-Charts, Bestplatzierung: Platz 16). Der Song wurde u.a. für den Kinofilm "Power Rangers" verwendet.

Das Alpaka singt "Hot Stuff" von Donna Summer

Der Disco-Track "Hot Stuff" von Donna Summers erschien erstmals 1979. An der Komposition und Produktion wirkten u.a. Harold Faltermeyer und Giorgio Moroder mit. Die Variante, die das Alpaka auf die Bühne gebracht hat, basiert auf dem in diesem Jahr veröffentlichten Kygo-Remix des Songs.

Die Erdmännchen singen "A Whole New World" von Zayn und Zhavia Ward

Ursprünglich stammt "A Whole New World" aus dem Zeichentrickfilm "Aladdin" von 1992. Im Zuge des Realfilm-Remakes des Disney-Klassikers entstand 2019 die neue Fassung von Zayn und Zhavia Ward. Komponiert wurde der Song von Oscar-Preisträger Alan Menken, der Text stammt von Tim Rice.

Der Frosch performt ein Scooter-Medley

Der Frosch bringt gleich mehrere Songs der deutschen Techno- und Dance-Band Scooter auf die Bühne. Neben Ausschnitten aus Titeln wie "Move Your Ass" und "One (Always Hardcore)" wurde auch der "Froggy Dance" in das Medley eingearbeitet. Vom Publikum gab es dafür sogar "Zugabe!"-Rufe.

Die Katze singt "The Show Must Go On" von Queen

"The Show Must Go On" ist eine Single der englischen Rockband Queen. Veröffentlicht wurde der Track 1991 auf gleich zwei Alben: "Innuendo" und "Greatest Hits II". In Deutschland kam der Song bis auf Platz 7 der Charts.

Das Alien singt "Alien" von Dennis Lloyd

Der israelische Musiker Dennis Lloyd hat seinen Song "Alien" erst im Juni dieses Jahres veröffentlicht und erreichte damit Platz 36 der deutschen Charts. Bekanntheit hatte er zuvor mit der Single "Nevermind" erlangt, die 2018 bis auf Platz 3 kam.

Das Skelett singt "Total Eclipse Of The Heart" von Bonnie Tyler

"Total Eclipse of the Heart" von Bonnie Tyler aus dem Jahr 1982 hat heute nicht zuletzt wegen seines filmischen Musikvideos Kultstatus. Der Song war ursprünglich auf dem Album "Faster Than the Speed of Night" erschienen und erreichte als Single in Großbritannien, Norwegen, Kanada, den USA und Australien die Spitze der Charts. In Deutschland reichte es immerhin für Platz 16

Alle Songs von "The Masked Singer"

Die nächsten Songs erlebst du in der dritten Folge von "The Masked Singer" am 3. November 2020, 20:15 Uhr, live auf ProSieben (alle Sendetermine im Überblick). Du willst vorher noch mehr Auftritte sehen? Das waren die Songs von "The Masked Singer" 2020 Staffel 3, Folge 1.

Welcher Prominente singt welchen Song? Das sind die Indizien zu allen Masken der 3. Staffel von "The Masked Singer".

