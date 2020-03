Wer ist der Dalmatiner?

Geht es darum Punkte zu sammeln, weist der Dalmatiner natürlich die meiste Erfahrung in der Riege bei "The Masked Singer" auf. Ob es für die Hundedame am Ende dazu reicht, die Live-Rätselshow zu gewinnen, wird man erst sehen. Bis dahin ist die Frage, wer hinter der Maske des Dalmatiners steckt, mindestens genauso spannend!

Hier hat die Community bereits eine eindeutige Favoritin: Désirée Nick! Fast 39 Prozent aller Stimmabgaben fallen auf sie. Bereits weit abgeschlagen, aber trotzdem souveräne Zweitplatzierte im Kampf um das Hundekostüm ist momentan Hella von Sinnen mit rund 15 Prozent.

Und nach Hella kommt wieder lange nichts, bis dann auf Rang 3 die Dancing-on-Ice-Jurorin Judith Williams mit 10 Prozent ins Gespräch gebracht wird. So mancher Tipp deutet aber auch auf Reality-Star Carmen Geiss und Drag-Queen Olivia Jones hin.

Du siehst den ersten Auftritt des Dalmatiners bei "The Masked Singer" 2020 am 10. März um 20:15 Uhr auf ProSieben.