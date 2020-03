Wer ist der Wuschel?

Sein ganzes Leben verbrachte der Wuschel am Rückspiegel eines Taxis. Erst jetzt darf er aber seiner wahren Bestimmung nachkommen: dem Singen – live und in Farbe auf einer großen "The Masked Singer"-Bühne. Ganze 60 Meter Kunstfell wurden vernäht, um den Promi im Kostüm wohlig warm einzuhüllen. Von allen Masken in der Staffel 2 ist der Wuschel die mit Abstand kuscheligste und könnte damit sogar dem Monsterchen aus Staffel 1 Konkurrenz machen, welches in dieser Staffel ebenfalls einen noch geheimen Part bekommt.

Die Abstimmungswerte in der Community liefern sich gerade noch ein Kopf an Kopf-Rennen. Gehandelt werden hierbei die Tatort-Schauspielerin Christine Urspruch mit 1,32 Metern Körpergröße und rund 28 Prozent der Stimmen sowie die Rockröhre Jeanette Biedermann mit 1,52 Metern und knapp 24 Prozent aller Stimmen. Dazu ist es hilfreich zu wissen, dass der Wuschel exakt 1,50 Meter misst.

Fast schon abgeschlagen auf Platz 3 liegt aktuell Ralf Schmitz mit 12 Prozent Stimmanteilen. Der Meterstab zeigt bei ihm immerhin eine Größe von 1,68 Metern an. Kann das wirklich sein? Was glaubst du?

Werde in der App Teil des Rateteams

Welcher Star steckt hinter der Maske des süßen Wuschels? Du glaubst die Antwort auf diese Frage schon genau zu wissen? Dann unterstütze aktiv unser Rateteam um Ruth Moschner und Rea Garvey und wähle den Star, den du hinter der jeweiligen Maske vermutest.

Mitmachen kannst du entweder online unter themaskedsinger.de oder in der ProSieben-App für iOS und Android. Achtung! Wer die ProSieben-App bereits auf seinem Smartphone hat, muss sie vor dem Mitraten einmal updaten, um die Voting-Funktion freizuschalten.

"The Masked Singer" startet am 10. März 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben in die zweite Staffel. Sei live dabei, wenn die Promis unter der Maske wieder ihre Gesangskünste zum Besten geben!