Das Rätselraten bei "The Masked Singer" Deutschland beginnt. Bald heißt es "Wer steckt hinter der Maske?". Welche Arbeit hinter den Kostümen der Undercover-Stars steckt, erzählt Alexandra Brandner im Interview.

So werden die "The Masked Singer"-Wunderwesen entworfen

Die US-Amerikanerin und Emmy-Gewinnerin Marina Toybina hat bereits für das amerikanische Format die Kostüme entworfen und hergestellt. Die Kostümbildnerin ist auf internationaler Ebene für High Class Looks zuständig und designt für namenhafte Prominente Outfits und Kostüme. Für "The Masked Singer" arbeitete Marina Toybina nicht alleine, sondern mit dem Executive Producer, dem Producer und dem Sender zusammen.

Nach diesem Vorbild zaubert die deutsche Gewandmeisterin und Kostümbildnerin Alexandra Brandner in ihrem Atelier im bayrischen Altötting mit einem elfköpfigen Team die beeindruckenden Ganzkörperkostüme für TMS. Frau Brandner sagt selbst: "Die Kostüme sind keine Kleidung, die Kostüme sind Kunstwerke!" Jedes Kostüm wird individuell auf den Star abgestimmt und in präziser Handarbeit angefertigt.

Aufwändige Herstellung der „The Masked Singer“-Kostüme

Der Preis für ein fantastisches Wesen beträgt in etwa 15.000€ bis 20.000 €. Qualität hat eben ihren Preis. Die Kostümbildnerin, die bereits Gewänder für Madame Tussauds angefertigt hat, gibt zu: "‘The Masked Singer‘ ist das Aufwändigste, was wir je gemacht haben." Für die Herstellung eines einzelnen Kostüms braucht es 1-2 Wochen, wobei 12 Personen daran arbeiten. Vor allem die verschiedenen Einzelteile und Materialien sind eine Herausforderung bei der Herstellung – bei dem Astronauten wurden beispielsweise 40.000 Strasssteine händisch angeklebt. Eisen, Glas, Gitter, Holz, Felle, Federn und alle möglichen anderen Materialien wurden in die TMS-Tiere eingearbeitet.Das Team von Alexandra Brandner "kaufte also mehr im Baumarkt ein als im Stoffgeschäft." Das aufwändigste, sei jedoch die genaue Planung der Herstellung, denn ohne diese sei das Ganze nicht möglich.

Zusätzlich muss das An- und Ausziehen der Kostüme so einfach wie möglich gehandhabt werden. Da es sich um eine Sommer-Produktion handelt, sollte die Auswahl der Stoffe - so gut es geht - auf leichte und atmungsaktive Stoffe fallen.

Außerdem müssen die Masken für die Gesangseinlage in der großen Live-Show perfekt abgestimmt werden. Hier darf die Stimme nicht verzerrt klingen.

Ebenfalls relevant sind die Beweglichkeit und das Gewicht der Kostüme, da die Stars über einen längeren Zeitraum im Kostüm stecken werden. Das Monster stellte sich in dieser Hinsicht als größte Herausforderung dar. Es ist sehr groß und bietet wenig Bewegungsfreiheit.

Persönliche Meinungen der Kostümbildnerinnen

Alexandra Brandner steht im ständigen Kontakt zu Maria Toybina – und diese ist sehr begeistert von der Umsetzung der deutschen Gewandmeisterin. Das beliebteste Kostüm der Männer, wird ihrer Meinung nach der Kudu – Frau Brandners Favorit ist allerdings der Astronaut, denn der sei einfach unglaublich schön, sobald das Licht angeht.

Du willst die zehn Kostüme in vollem Einsatz sehen? Dann schalte am Donnerstag, um 20.15 Uhr auf ProSieben zur großen Live-Show von „The Masked Singer“ ein.

Das könnte dich auch interessieren:

Facts zu den "The Masked Singer"-Kostümen

"The Masked Singer" auch auf Joyn erleben