Zehn neue, überraschende Stars treten unter zehn neuen, fantastischen Masken auf und wollen ihre Identität so lange wie mögliche verbergen. Welche Indizien führen auf die richtige Spur? Welche Singstimme verrät seine:n Sänger:in? Und die alles entscheidende Frage: Welche Stars verstecken sich unter den Masken?

Im Clip: Erste Infos zu Staffel 5

Ruth Moschner ist Teil des Rateteams

Moderatorin Ruth Moschner versucht den zehn Prominenten gemeinsam mit einem festen Rateteampartner, den Zuschauer:innen und einem wöchentlich wechselndem Rategast auf die Schliche zu kommen.

Die Geheimnishüter erbringen Höchstleistungen

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "In diesem Herbst können wir den Wunsch unserer Zuschauer:innen erfüllen und eine Staffel 'The Masked Singer' am Samstag zeigen. Es ist sehr besonders, wie liebevoll die Community 'The Masked Singer' begleitet. Und wie jedes noch so kleine Indiz entdeckt und akribisch verfolgt wird. Dadurch werden unsere Geheimnishüter zu Höchstleistungen angetrieben. Und die Show wird zum größten TV-Rätsel Deutschlands. Ich kann jetzt schon versprechen: Unsere maskierten Stars werden der großen Samstagabendshow alle Ehre machen. Und das Rätsel wird schwerer."

"The Masked Singer" wird produziert von Endemol Shine Germany. Tickets zu den Live-Shows gibt es hier.

Die fünfte Staffel „The Masked Singer“, ab 16. Oktober 2021 immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn