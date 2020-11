Fesche Pony-Frisur, modischer Trainings-Anzug und immer das Smartphone in der Hand, so kennen wir das Alpaka, das die 3. Staffel von "The Masked Singer" unsicher macht. Doch wer versteckt sich hinter der Maske? Die neuen Indizien verraten es.

Geheimnisse unter dem Sofa

"I love nach der Stage crazy Dinge zu tun", plaudert das Alpaka aus dem Nähkästchen. Dabei versteckt es sich hinter einer Couch und kramt etwas darunter hervor: Einen Zettel, auf dem verschiedene Euro-Beträge stehen: 30,08 € und 100,12 €. Dabei kann es selbst kaum hinschauen. Wofür hat die wuschelige Influencerin das Geld ausgegeben?

Im Clip: Exklusiv - ein neues Indiz zum Alpaka

In geheimer Mission: Das Alpaka macht auf James Bond

Aber das ist noch nicht das Einzige, was der Clip verrät. Das Alpaka scheint auch ein großer Film-Fan zu sein. Mit Fingerpistolen schleicht es James-Bond-gleich durch seine Wohnung. Bei so viel Action braucht es aber auch den richtigen Anteil von Pausen. Die Influencerin streckt sich auf ihrem Sofa lang und erklärt, sie muss "als Creator [ihre] Kräfte bündeln".

Und, hast du erraten, wer sich unter dem Kostüm verbirgt? Hier findest du gesammelt alle Indizien zum Alpaka.

Die nächste Folge läuft am 03. November um 20:15 Uhr auf ProSieben

