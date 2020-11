Auch in dieser Woche wird das Rateteam von "The Masked Singer" wieder durch einen prominenten Gast unterstützt. Doch wer sitzt heute als Verstärkung in der Show? Bis zum Beginn der dritten Folge bleibt es spannend. Dann wird klar: Comedean Carolin Kebekus ist dabei. Alle Infos zum Rategast.