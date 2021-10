Die Finanzexpertin und Autorin Natascha Wegelin ist Gründerin und Geschäftsführerin von Madame Moneypenny. Das Unternehmen bietet ein Mentoringprogramm zum Thema Finanzen an, das sich speziell an Frauen richtet.

2018 veröffentlichte die Wahlberlinerin das Buch "Madame Moneypenny – Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können", das zu einem Bestseller wurde.

Altersarmut ist weiblich

Eine monatliche Rente unter Hartz-IV-Niveau, das könnte für 75 Prozent der heute 30- bis 55-jährigen Frauen im Alter Realität werden. Dies zu ändern, hat sich Natascha Wegelin mit ihrem Unternehmen zur Aufgabe gemacht.

Madame Moneypenny im Studio

