Zervakis & Opdenhövel. Live.

Was macht der Krieg mit der Seele?

Der Krieg ist für die Ukrainer:innen eine traumatische Erfahrung, an deren Folgen sie noch lange leiden werden. Aber auch Menschen in Deutschland spüren zunehmend Angst, Ohnmacht und Wut. Das ProSieben-Journal fragt nach bei Betroffenen und Expert:innen: Was hilft gegen die seelischen Folgen des Krieges?