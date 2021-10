Diese Themen sind für Montag, 18. Oktober 2021, geplant

Nach der Haftstrafe zurück ins Leben

"Es gibt keine größere Herausforderung, als nach jahrelanger Haft in die Freiheit entlassen zu werden." Davon ist der ehemalige Gefängnisinsasse Maximillian Pollux überzeugt. Darum möchte er andere Ex-Straftäter:innen beim Ausstieg aus der Kriminalität und der Rückkehr in ein geordnetes Leben unterstützen.

" Zervakis & Opdenhövel. Live." zeigt, welche Probleme nach Beendigung einer Haftstrafe auf die ehemaligen Häftlinge zukommen und wie ihnen geholfen werden kann und wird.

Step into the circle: Das Gefängnisexperiment

Das Projekt "Step into the circle" beschäftigt sich mit der Frage, welche Parallelen es in den Lebensgeschichten der Straftäterinnen und Straftäter gibt. "Es geht darum zu zeigen, was uns vielleicht von den anderen Menschen unterscheidet", sagt Max Pollux. "Aber auch was wir alle gemeinsam haben." In der JVA Castrop-Rauxel führt er ein Gefängnisexperiment durch, dass spannende Erkenntnisse zu Tage fördert.

Mit Spartipps gegen den Preisschock

Die Preise steigen in fast allen Bereichen des täglichen Lebens - das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, sondern anhand von Statistiken gut zu belegen. Doch was sind die Ursachen für diese Entwicklung? Und was können wir gegen den Preisschock tun? Welche Spartipps haben Verbraucherexpert:innen?

Facebook und Co.: Wie gefährlich sind Soziale Medien?

Die jüngsten Enthüllungen einer Whistleblowerin haben erneut die Frage aufgeworfen, wie mächtig und gefährlich der Facebook-Konzern wirklich ist. "Zervakis & Opdenhövel. Live." erklärt die politische und gesellschaftliche Dimension der neuesten Vorwürfe.

Außerdem berichten Menschen, die täglich auch beruflich mit Sozialen Medien zu tun haben, über den enormen Druck, den die Plattformen mitunter auf Influencer:innen und Nutzer:innen ausüben können. Expertinnen und Experten zeigen Lösungsansätze auf.

