"Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial.": So hilft Deutschland der Ukraine

"Zervakis & Opdenhövel. Live." ist jeden Mittwoch auf ProSieben zu sehen – diese Woche mit einer monothematischen Sonderausgabe.

Moderiert wird das Journal regulär von Matthias Opdenhövel und Linda Zervakis, in dieser Woche allerdings erneut allein von Linda Zervakis.

Parallel zur Sendung können live Sachspenden im Münchner Kulturzentrum Backstage abgegeben werden.

Preview zur Sendung: ZOL Ukraine Spezial mit Rea Garvey

Seit knapp vier Wochen halten Putins Angriffe in der Ukraine und die damit verbundene humanitäre Katastrophe die Welt in Atem. In der Sonderausgabe des ProSieben-Journals zur Ukraine "Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial." am Mittwoch, 23. März 2022 ab 21:25 Uhr, können alle Zuschauer:innen zu Mithelfer:innen werden.

Live-Sammelaktion in München

Neben dem #ZOL-Spezial findet am Mittwoch, 23. März 2022, ab 16:00 Uhr eine ProSieben-Sammelaktion für den Heimatstern e.V. im Kulturzentrum München Backstage in München statt.

Adresse: Reitknechtstraße 6, 80639 München

Eine Bedarfsliste für alle benötigten Sachspenden, Hygieneartikel und Lebensmittel finden Sie auf dem Instagram-Account von ProSieben und in der untenstehenden Übersicht. Während der Sondersendung wird Linda Zervakis live ins Backstage zu Außenreporter Christian Düren schalten und den aktuellen Stand der Spenden abfragen.

Wohin werden die Sachspenden gebracht?

Nach der Liveaktion übergibt #ZOL alle Spenden an den Münchner Verein Heimatstern e.V. Der spendenbasierte Verein unterstützt hilfsbedürftige Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrem Geschlecht. Heimatstern kümmert sich nicht nur um Geflüchtete aus dem Ausland, sondern ist auch eine etablierte Anlaufstelle für hilfsbedürftige Menschen in München (zum Beispiel Obdach- und Wohnungslose, finanziell schwache Einzelpersonen und Familien).

Im Russland-Ukraine-Konflikt bietet Heimatstern e.V. eine langfristige humanitäre Hilfe an, die "Zervakis & Opdenhövel. Live." am Mittwochabend unterstützt.

Prominente nehmen Sachspenden am Spendentelefon entgegen

"Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial." stellt in der Sendung weitere konkrete Hilfsprojekte für ukrainische Flüchtlinge vor und zeigt auf, welche Sachspenden diese Initiativen aktuell dringend benötigen. Alle Zuschauer:innen haben die Möglichkeit, zu unterstützen und die gesuchten Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen.

Diese Prominenten sitzen am Spendentelefon:

Cathy Hummels

Timur Bartels

Diana zur Löwen

Marie Nasemann

Malik Harris

Simon Gosejohann

Die kostenfreie Nummer zum Spendentelefon: 0800/47 66 661

ProSieben sammelt außerdem Geldspenden über die Aktion Deutschland. Alle Infos dazu und wie Sie darüber hinaus Betroffenen helfen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Rea Garvey bringt Hilfstransport in die Ukraine und spricht bei #ZOL

Normalerweise würde Rea Garvey mit seiner Gitarre auf internationalen Bühnen spielen, doch momentan hat der Musiker andere Pläne: Mit Thomas Lupo, dem Gründer der Hilfsorganisation Arthelps, sammelt Rea Garvey Spenden für die Opfer des Russland-Ukraine-Konflikts.

Er organisierte einen Hilfstransport nach Lwiw in die Ukraine und begleitete diesen persönlich dorthin. #ZOL-Spezial hat Rea Garvey und Thomas Lupo auf ihrer Reise in die Ukraine begleitet und spricht live im Studio mit den beiden über ihre Eindrücke, die belastende Stimmung im Kriegsgebiet und deren Appell, den Menschen Hoffnung zu geben. "Ich denke, das können wir im Moment am meisten geben, indem wir ihnen beistehen und die notwendige Hilfe schicken", erklärt Rea Garvey.

Kurzfristige Themenänderungen sind möglich und werden zeitnah bekannt gegeben.