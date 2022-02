"Zervakis & Opdenhövel. Live." ist zurück aus der Winterpause.

Nach überstandender Corona-Infektion ist Matthias Opdenhövel wieder mit Linda Zervakis im Studio.

Themen der Sendung sind u.a. die Preisentwicklung in Deutschland, das Datenleck bei Onlineshops und die aktuelle Situation von Hebammen.

Sein PCR-Test ist negativ, Matthias Opdenhövel damit freigetestet und so kann Linda Zervakis die heutige Ausgabe von "Zervakis & Opdenhövel. Live." wieder gemeinsam mit ihrem Kollegen moderieren.

Im Clip: Preview zur Sendung – Sparen im Alltag und Vorsicht vor Datenlecks

Ab 20:15 Uhr präsentieren sie live aus dem #ZOL-Studio die folgenden Themen.

#ZOL fragt: Können wir uns unser Leben bald nicht mehr leisten?

Inflation, steigende Energiepreise und Rohstoffknappheit machen sich für Verbraucherinnen und Verbraucher mehr und mehr im Geldbeutel oder auf dem Konto bemerkbar. Doch wer bekommt die Teuerung im Alltag am stärksten zu spüren?

Um aufzuzeigen, wie sich die Preise in Deutschland in den vergangenen 10 Jahren entwickelt haben, hat sich die #ZOL-Redaktion auf Spurensuche begeben. In der Sendung stellen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel gegenüber, was bestimmte Produkte 2012 gekostet haben und was Verbraucher:innen heute dafür bezahlen müssen.

Außerdem gibt es Tipps vom Experten: Wie lässt sich heute noch Geld sparen?

Onlineshopping: Wie sicher sind unsere Daten?

Das Datenleck bei großen deutschen Onlineshops machte bislang nur wenige Schlagzeilen. Viele Kundinnen und Kunden wissen noch immer nicht, dass ihre persönlichen Daten im Netz frei zugänglich waren. "Zervakis & Opdenhövel. Live." informiert und erklärt die Hintergründe des Falls.

Im Studio steht ein E-Commerce-Experte Rede und Antwort. Er verrät, wie Nutzerinnen und Nutzer prüfen können, ob sie betroffen sind, und wie sie sich künftig schützen können.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." zeigt Hebammen am Limit

Für Schwangere in Deutschland wird es zunehmend schwerer, eine Hebamme zu finden. Der Berufsstand kämpft seit Jahren mit vielen Herausforderungen, die mit der oftmals freiberuflich ausgeübten Tätigkeit einhergehen. Hohe Versicherungssummen, geringe Bezahlung, schlechte Arbeitsbedinungen und andere Faktoren haben dazu geführt, dass es vielerorts zu wenige Geburtshelfer:innen und Entbindungspfleger:innen gibt.

Bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." schildert Hebamme Friederike Wolff die Situation der Hebammen in Deutschland. Die junge Mutter Jana Schölermann berichtet zudem von ihren Erfahrungen auf der Suche nach einer Hebamme.

Eine Familie mistet (weiter) aus

Der große Frühjahrsputz bei #ZOL geht weiter. Wie ist es Familie Wawrzinek nach dem Ausräumen ergangen? Welche Ordnungstipps konnten sie bereits umsetzen? Die Antworten gibt es im zweiten Teil des Experiments "Ausmisten extrem".

#ZOL: Mittwoch, 21:25 Uhr, auf ProSieben

Weitere aktuelle Themen kommen dann wieder in der Rubrik "ZOL Aktuell" zur Sprache.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." ist ab 21:25 Uhr auf ProSieben und im Livestream zu sehen.