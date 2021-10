Die nächste Sendung von "Zervakis & Opdenhövel. Live." ist am Montagabend, 20:15 Uhr, live auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn zu sehen.

Das sind die geplanten #ZOL-Themen in der kommenden Woche

Covid-19 und die Impfung: Die Sorge vor dem Impfdurchbruch

Die Verfügbarkeit von Impfstoffen und Impfangeboten gegen eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 war für viele Menschen eine große Erleichterung. Doch der Weg aus der Pandemie gestaltet sich schwierig. Nun mehren sich die Meldungen über Impfdurchbrüche - also Corona-Infektionen trotz vollständigem Impfschutz. " Zervakis & Opdenhövel. Live." zeigt die aktuelle Entwicklung auf. Wie häufig sind die Impfdurchbrüche wirklich? Können Booster-Impfungen helfen? Und warum ist eine Impfung trotzdem weiterhin sinnvoll?

Preview: Impfdurchbrüche - Corona trotz doppelter Impfung

Missbrauchsfälle im Sport

Das Thema sexueller Missbrauch von Kindern im Sport verlangt nach Aufklärung und nach Aufmerksamkeit. Bei #ZOL kommen Betroffene ebenso zu Wort wie Menschen, die sich dem Kampf gegen sexualisierte Gewalt und Missbrauch im Breitensport verschrieben haben.

#ZOL trifft Tessa Ganserer

Nach der Bundestagswahl im September sitzen erstmals zwei trans* Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Tessa Ganserer ist eine davon. "Zervakis & Opdenhövel. Live." porträtiert die Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen.

Happy Halloween: Duell der Horror-Häuser

Am 31. Oktober ist Halloween. Vor allem Kinder haben an dem Brauch viel Freude. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel wollen wissen: Welche Familie hat ihr Haus am gruseligsten dekoriert?

Kurzfristige Themenänderungen sind möglich und werden zeitnah bekanntgegeben.