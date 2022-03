"Zervakis & Opdenhövel. Live." ist jeden Mittwoch auf ProSieben zu sehen.

Moderiert wird das Journal regulär von Matthias Opdenhövel und Linda Zervakis. In dieser Woche nur von Linda Zervakis.

Die geplanten Themen der Woche sind der Ukraine-Krieg und zwei Jahre Pandemie.

Zur erneuten Pause von Moderator Matthias Opdenhövel sagt ProSieben-Sprecher Christoph Körfer: "Matthias Opdenhövel freut sich auf den Start von 'The Masked Singer' am Samstag. Er ist inzwischen auf dem Weg der Besserung. Unter der Woche muss er sich noch etwas schonen und noch einmal bei #ZOL am Mittwoch aussetzen."

Linda Zervakis wird "Zervakis & Opdenhövel. Live." heute Abend also heute Abend allein präsentieren. Das sind die geplanten Themen:

Krieg in der Ukraine: Wie geht es den Flüchtlingen?

Der Krieg in der Ukraine – besonders das Schicksal der Zivilbevölkerung – bewegt Menschen in aller Welt. Eine Welle der Solidarität und Hilfe rollt auch durch Deutschland. Hier sind offiziellen Zahlen zufolge bereits rund 175.000 Menschen eingetroffen, die ihre Heimat fluchtartig verlassen mussten.

#ZOL blickt auf die aktuelle Situation der Flüchtlinge und zeigt, wo und wie jede:r Einzelne helfen kann.

Per Liveschalte meldet sich Reporterin Swantje von Massenbach von der rumänisch-ukrainischen Grenze. Außerdem begrüßt Linda Zervakis die Gesprächspartner:innen Alena Buyx, Gordon Repinski und Maximilian Schwarz, um die derzeitige Lage und das bisherige Geschehen einzuordnen.

2 Jahre Coronavirus: Die Pandemie und kein Ende

Seit zwei Jahren bestimmt das Coronavirus unseren Alltag. Kurz bevor umfassende Lockerungen der Schutzmaßnahmen in Kraft treten sollen, erreichen die Infektionszahlen neue Höchststände.

Wie sind wir an diesen Punkt gekommen? Wie soll es nun weitergehen? Die Redaktion von "Zervakis & Opdenhövel. Live." zeichnet die Entwicklungen nach. Als Expertin kommt Dr. Christina Berndt zu Wort.

Außerdem rückt die Sendung die Heldinnen und Helden der Pandemie in den Blickpunkt, von erschöpftem Klinikpersonal bis zu einem engagierten Jungen in England.

Kurzfristige Themenänderungen sind möglich und werden zeitnah bekannt gegeben.