Erwartet wurden gerade einmal 30.000 Menschen, doch es kamen gut 250.000: Mit ihrem Friedens- statt Karnevalszug haben die Kölner:innen am Rosenmontag ein deutliches Zeichen der Solidarität in die Welt geschickt. Sie trugen Plakate statt Pappnase und blau-gelbe Schminke im Gesicht - die Farben der Ukraine. "Lasst uns diesen besonderen Tag in Würde begehen", hatte unter anderem BAP-Sänger Wolfgang Niedecken seine Kölner:innen aufgefordert.

"Zervakis & Opdenhövel. Live.": Im Karneval bützt man ohne Maske

Aber Köln bleibt natürlich auch in schwierigen Zeiten eine Stadt der Lebenslust, und so wurde trotz allem in vielen Kneipen gebechert und gebützt, als gäbe es weder Krieg noch Corona. Und das zumindest in der Innenstadt ganz ohne Masken. Denn dieser Bereich wurde von der findigen Stadtverwaltung kurzerhand zur "Brauchtumszone" erklärt, in der unter 2G-plus-Bedingungen auch "oben ohne" gefeiert werden durfte.

#ZOL hat sich mit der Kamera in den Trubel der Zülpicher Straße gewagt, traditionell die Partyzone der jungen Generation. Die Bilder zeigen Massen von Menschen, die dicht gedrängt auf den Einlass in die "Brauchtumszone" warten – ohne Maske, versteht sich. Den Schwarzen Peter hatten wieder einmal die Gastronomen, an ihnen blieb viel Kontrollpflicht hängen. Nicht alle Kneipiers wollten dieses Spiel mitmachen. Stephan Hinz, Wirt des "Little Link" etwa, hat seinen Laden über Karneval zugemacht, weil ihm die Ausnahmeregelungen in der fünften Jahreszeit zu lax erschienen: Corona mache ja schließlich keine Woche Urlaub, nur weil in Köln Karneval ist.

Karneval und Anti-Kriegs-Demo ganz dicht beieinander

In der Domstadt am Rhein liegen zwischen Karneval und Kriegsgedenken gerade mal ein paar hundert Meter. Und manchmal stecken die beiden Gegensätze auch in einer einzigen Person. Luisa etwa hat Familie in der Ukraine, trotzdem feiert sie nun im Studentenviertel. "Das ist nur eine Ablenkung", sagt sie – Hauptsache, mal nicht nachdenken zu müssen. Lisa, eine Russin mit blauer Wollmütze auf dem Kopf, betont auf der Friedensdemo: "Wir sind solidarisch mit der Ukraine. Wir sind gegen diesen Krieg. Wir sind gegen Putin."

Wenn du Menschen in der Ukraine ganz direkt helfen willst: Hier erfährst du, wie du Betroffenen in der Ukraine am besten helfen kannst.

