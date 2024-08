Drei ist einer zu viel: Gina-Lisa steckt in der Zwickmühle. Sie muss in Folge 5 ihrer Reality-Soap "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" ihrem aktuellen Date Flocke mitteilen, dass er nicht der Einzige ist, der um ihr Herz buhlt.

Anzeige

Lust auf mehr "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken"?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neuste Folge an

"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken": Beichte an Flocke in Folge 5

Gina-Lisa steckt in der Zwickmühle. Sie muss ihrem aktuellen Date, Flocke, mitteilen, dass er nicht der Einzige ist, der um ihr Herz wirbt. In nur 90 Tagen plant sie ihre Hochzeit in Las Vegas, und bisher war Flocke der einzige Kandidat. Doch auf einer Queer-Party hat Gina-Lisa nun Stephie Stark kennengelernt, die ebenfalls als Ehepartnerin in Frage kommen würde.

Anzeige

Anzeige

"Ich finde es nicht einfach, zwei Menschen zu daten. Das macht das Ganze für mich nur noch komplizierter", gesteht Gina-Lisa, bevor sie sich aufrafft, Flocke die Wahrheit zu sagen. Sie hat Angst vor seiner Reaktion, aber sie weiß, dass es sein muss.

Mit schwerem Herzen beginnt Gina-Lisa das Telefonat: "Ich muss dir was sagen. Du weißt ja, wir lernen uns kennen, und du bist wie mein Seelenverwandter. Ich mag dich so sehr als Mensch, und du bedeutest mir richtig viel. Aber ich date mich noch mit jemandem."

Die Reaktion von Flocke ist heftig:

Das ist für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Das ist für mich wie fremdgehen. Flocke zu Gina-Lisa

"Es gibt keine Frau, die zweigleisig fährt bei mir. Das gibt’s bei mir nicht", erklärt Flocke entschieden. "Warum willst du eine dritte Person zwischen uns stellen? Das ist absoluter Quatsch. Und ich bin erst mal raus."

Gina-Lisa ist enttäuscht von Flockes Reaktion: "So ist er. Er geht dann von null auf hundert. Das ist eine ganz schwierige Situation." Hat sie sich in ihrem Streben nach Liebe und Glück verzockt, indem sie zweigleisig fährt?

Gefühlschaos im Spa: Gina-Lisas heikles Geständnis an Stephie

Noch 42 Tage bis zur Hochzeit und der Countdown läuft. Doch Gina-Lisa befindet sich mitten in einem Gefühlschaos, während Flocke immer noch sauer ist. Vielleicht kann ein weiteres Date mit Stephie Stark etwas Klarheit in das Wirrwarr bringen. Die beiden verbringen einen Wellness-Tag zusammen, um sich zu entspannen und näher kennenzulernen.

"Sie ist bildhübsch", schwärmt Gina-Lisa. "Wir haben denselben Humor. Alles ist so gleich bei uns. Wir schlafen gerne lange. Wir haben dieselben Interessen. Alles bei uns ist so gleich. Es ist einfach toll."

Auch Stephie ist voller Vorfreude: "Seit dem letzten Date hatten wir immer Kontakt. Wir haben immer miteinander geschrieben. Das finde ich total schön. Wenn wir uns sehen, dann habe ich schon ein leichtes Kribbeln im Bauch. Ich freue mich sehr."

Anzeige

Anzeige

Gina-Lisa ist sich sicher: "Mein Bauch und mein Herz sagen bis jetzt, dass Stephie es ist." Doch sie ist auch aufgeregt, denn sie möchte Stephie heute ihre Pläne für die Hochzeit in Las Vegas offenbaren.

Nach einer entspannenden Massage knistert es zwischen den beiden, und Gina-Lisa fühlt sich wohl in Stephies Nähe: "Es ist so einfach mit ihr." Doch dann folgt die Beichte: "Also ich hab mir vorgenommen, dass ich dieses Jahr in Las Vegas heirate", gesteht Gina-Lisa.

Stephie ist geschockt: "Das willst du wirklich? Und wen?" Gina-Lisa erklärt: "Ja, das ist jetzt die Sache. Du bist auf jeden Fall im Rennen." Die sprachlose Stephie muss erst einmal Luft holen.

Als sie dann auch noch erfährt, dass es einen Konkurrenten gibt, gesteht Stephie:

Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Info ich schlimmer finde. Die Heiratsaktion an sich oder, dass es noch einen Konkurrenten gibt. Stephie Stark

Gina-Lisa muss sich nun entscheiden, für wen sich ein größeres Gefühl entwickelt. Stephie erklärt, dass sie erst einmal nachdenken müsse, und die beiden verabschieden sich voneinander.

Wird Gina-Lisa Stephie nun überhaupt wiedersehen? Werden sie sich weiter daten? Das bleibt Ungewiss.

Eifersucht und Unsicherheit: Gina-Lisas Aussprache mit Flocke

Noch 36 Tage bis zur Hochzeit und Gina-Lisa trifft in München auf ihren Freund und Flirt, Flocke. Die beiden frühstücken zusammen auf dem Hotelzimmer. Doch die Stimmung ist angespannt.

Flocke, voller Irritation und Unsicherheit, spricht das heikle Thema an: "Was findest du denn an dieser Frau so toll?" fragt er direkt. "Bist du eifersüchtig?" kontert Gina-Lisa.

Flocke gesteht, dass er sich verletzt und betrogen fühle. Gina-Lisa versucht, seine Reaktion als Zeichen seiner Liebe zu interpretieren: "Das heißt ja, dass du mich gern hast", sagt sie.

"Klar", antwortet Flocke. "Mit welcher Frau telefoniere ich denn nachts um 04:21 Uhr? Du weißt ja, ich rede nicht gern über Gefühle." Gina-Lisa ist überrascht von Flockes Eifersucht: "Dass er überhaupt zulässt und zeigt, dass er so eifersüchtig ist, das wundert mich. So hab ich den noch nie erlebt."

Anzeige

Anzeige

Sie bittet um Zeit zum Nachdenken, und Flocke gibt sie ihr: "Alles gut, ich gebe dir die Zeit. Aber denk dran, was wir haben. Das hast du nicht mit ihr." Flocke fügt jedoch hinzu: "Ich gebe Gina die Zeit, die sie braucht. Aber ganz ehrlich, so lange warte ich auch wieder nicht."

Gina-Lisas Gefühle für Flocke werden nach diesem Gespräch intensiver. Doch wird das für eine Ehe ausreichen? Die Unsicherheit über ihre Zukunft nagt an ihr, während sie sich weiterhin zwischen zwei möglichen Partnern hin- und hergerissen fühlt.

"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" - alle Folgen und Highlights kostenlos zum Streamen auf Joyn.

Übrigens: Mehr von Kevin "Flocke" Platzer kannst du bei "Good Luck Guys" auf Joyn sehen!