"Das große Promi-Büßen”: Aus Feindschaft wurde Freundschaft! Steff Jerkel und Danni Büchner in ihrer finalen "Runde der Schande"

In der 7. Folge von "Das große Promi-Büßen" werden die Bewohner:innen zur letzten "Runde der Schande" geladen. Nachdem Leon, Eric und Christin von ihrem abschließenden Therapiegespräch zurückkehren, geht es nun den verbliebenden Büßer:innen Steff und Danni an den Kragen.

Steff und Danni in der "Runde der Schande"

Die Bewohner:innen werden in der letzten Folge von "Das große Promi-Büßen" zur finalen "Runde der Schande" gebeten. Dort müssen sich die Büßer:innen mit ihrem Verhalten im Camp auseinandersetzen und darüber nachdenken, inwiefern sie sich im Laufe ihres Aufenthalts am Büßer-Berg verändert haben.

Gemeinsam begeben sich Danni Büchner und Steff Jerkel zum letzten Mal auf dem Weg zu Beichtmutter Olivia Jones.

Obwohl sich Danni nach ihrem Ermessen im Camp gut benommen hat, macht sich Nervosität bei der 45-Jahrigen breit. Auch Mitbüßer Steff offenbart Bammel vor dem abschließenden Gespräch und sagt: "Man hat natürlich so ein bisschen Panik, wenn man diesen Rückblick sieht."

Putzmann Steff

Vor seinem Einzug ins Camp, konnte sich Steff niemals vorstellen auch nur einen Finger zu krümmen im Haushalt. Nach seiner Vorstellung waren Putzen und Kochen Frauenarbeit - weshalb er in seiner persönlichen "Runde der Schande" von Olivia zum Hausmann erklärt wurde.

Nun sitzt der 54-Jährige wieder vor Olivia, doch dieses Mal mit einer anderen Meinung zu dieser Thematik. Hat sich der Mallorca-Macho etwa gewandelt?

Das Putzen bring keinen Spaß, aber ich habe auch gesehen, wie anstrengend das ist. Steff Jerkel

Steff verrät, dass er sich vor seiner Buße nicht bewusst war, mit welchem Aufwand die Haushaltstätigkeiten verbunden sind: "Peggy hat ja immer Rückenschmerzen beim Fegen und beim Saugen" und verspricht, seiner Frau in Zukunft unter die Arme zu greifen: "Das habe ich mir selber geschworen, das werde ich ihr auf jeden Fall abnehmen."

Olivia ist von seinem Sinneswandel verblüfft und merkt an, dass Steff eine steile Lernkurve während seines Camp-Aufenthalts zeigt. Nun möchte sie vom ehemaligen Goodbye-Deutschland-Auswanderer in Erfahrung bringen, wie er über seine eigene Veränderung denkt.

Steff über seine Zeit bei "Das große Promi-Büßen": "Ich habe hier viel gelernt."

Der 54-Jährige erzählt, dass er sich vor allem in den ersten Tagen nicht wohlgefühlt hat - insbesondere die "Runde der Schande" hat in ihm sehr großes Unbehagen ausgelöst: "Das war schon sehr hart, auch einfach wie ich Peggy öffentlich gedemütigt habe vor Leuten. Ich fand's cool und witzig, und das ist alles andere als cool und witzig.", so Steff.

Ob Mitbüßerin Danni ähnliche Ansichten wie Steff über ihre Zeit bei "Das große Promi-Büßen" teilt?

Das Promi-Büßen war knallhart! Steff Jerkel

Sonnenschein Danni

Über "Das große Promi-Büßen" gibt die 45-Jährige zu: "Ich glaube, ich habe Promi-Büßen unterschätzt. So was wie hier, ist echt Horror."

Olivia hebt hervor, dass sie schon vor ihrer "Runde der Schande" positive Tendenzen gezeigt hatte, welche sich im Anschluss sogar noch verstärkten. Die Dragqueen gibt ihr anschließend noch eine wichtige Botschaft mit auf den Weg, und hofft, dass sie in Zukunft mit einem Lächeln durchs Leben geht.

Doch Olivia hat noch eine Überraschung für Danni parat!

Steff und Danni kannten sich nämlich bereits vor "Das große Promi-Büßen" schon. Allerdings waren die beiden nicht gut aufeinander zu sprechen. Als sie sich vor dem Einzug begegneten, verweigerte sie sogar Steffs Handschlag und zeigte ihm die kalte Schulter.

Wenig später beruhigte sich die angespannte Situation und man einigte sich darauf, das Kriegsbeil zu begraben. Es scheint, als ob "Das große Promi-Büßen" die Streithähne wieder zusammengebracht hat.

Aus der "Runde der Schande" nehme ich mit, dass ich auf einem guten Weg bin, und einfach mehr lächle im Leben, und viele Dinge ignoriere. Danni Büchner

