Das Wichtigste in Kürze Sie sind ein neues Paar in Folge 4 von "Der Heiratsmarkt". Doch gleich am ersten Abend schockiert Stella mit einer unerwarteten Beichte. Hat ihr Match mit Julius noch eine Chance?

Sie hatten bisher kein Glück in der Liebe. Jetzt sollen es Freund:innen und Verwandte richten und die große Liebe für sie finden: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Heiratsmarkt".

Alle Infos findest du in unserem Newsticker, die Sendezeiten findest du wiederum hier.

"Der Heiratsmarkt" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Stream und auf Joyn.

Anzeige

Julius und Stella sind ein neues Pärchen in Folge 4 von "Der Heiratsmarkt". Gleich am ersten Abend schockiert Stella mit einer unerwarteten Beichte: Die 24-Jährige war schon mal verheiratet. Und noch dazu untreu! Ein No-Go für den Single. Hat ihr Match noch eine Chance?

"Sie hat es faustdick hinter den Ohren": Julius lernt Stella kennen

Sie wurden auf dem Heiratsmarkt in Folge 3 von ihren Familien miteinander verkuppelt: Julius und Stella treffen nun erstmals aufeinander. Was sie noch nicht wissen: Beide haben eine wilde Party-Vergangenheit. Ob es für eine ernsthafte Beziehung wirklich reicht?

Der erste Schein trügt schon mal. Julius hält Stella für eine "süße Maus", die ihm aber "noch etwas zu unscheinbar ist". Optisch sagt er wiederum der Single-Dame zu: "Tattoos sind bei mir immer ein Heartbreaker!"

Doch schon beim ersten Gespräch auf der Terrasse dämmert es Julius: "Sie hat es faustdick hinter den Ohren." Themawechsel: Diesmal geht es um unangenehme Vergangenheiten.

Anzeige

Anzeige

"Er war mein Chef": Stellas Beichte lässt Julius schwer schlucken

"Woran ist deine letzte Beziehung gescheitert?", will Julius von Stella wissen. Die Antwort kommt prompt:

Er ist letztes Jahr 48 geworden und ich bin 24 Jahre alt. Stella

Damit hat der Single-Mann eindeutig nicht gerechnet. Er traut seinen Ohren kaum, als Stella weiter berichtet: "Er war mein Chef."

Als wäre diese Offenbarung nicht schon ein hartes Brett, bohrt Julius weiter: "Bist du schon mal fremdgegangen?" Stella bejaht und bestätigt: "So ist die Beziehung auch geendet. Ich wollte einfach die Aufmerksamkeit von anderen Männern genießen."

Anzeige

Heiße Küsse und Verzweiflung: Was soll Julius nur tun?

Julius muss das Gehörte erst mal sacken lassen und sucht das Gespräch zu Kumpel Flocke. Insbesondere das hohe Alter von Stellas Ex macht ihm zu schaffen. Aber auch eines ist dem Single wichtig: "Ich könnte niemals mit einer Frau zusammen sein, die betrogen hat."

Stellas Schwester bekommt mit, was gesagt wird und offenbart ein weiteres pikantes Detail. "Sie waren verheiratet."

"Das ist mir in Kombination alles zu viel", gesteht der 24-Jährige überfordert. Dennoch zieht er sich erst mal mit Stella in das gemeinsame Schlafzimmer zurück. Dort kommt es zu heißen Küssen und Annäherungsversuchen. "Ich bin so horny grade", platzt es aus dem Partyboy heraus.

Er muss einen kühlen Kopf bewahren und zieht sich aus der Situation zurück. Julius ist sichtlich überfordert und sucht Rat bei seiner großen Schwester. Die stellt ihren Standpunkt sofort klar:

Wenn du nur hier bist, um sie flachzulegen, können wir hier sofort ausziehen! Schwester Alena

Ein gemeinsames Date soll den beiden Singles mehr Klarheit über ihre Gefühle zueinander verschaffen. Ist es reine körperliche Anziehung? Oder bilden Julius und Stella das neue Traumpaar bei "Der Heiratsmarkt"?

"Der Heiratsmarkt" siehst du immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.