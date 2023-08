Das Wichtigste in Kürze Sie hatten bisher kein Glück in der Liebe. Jetzt sollen es Freund:innen und Verwandte richten und die große Liebe für sie finden: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Heiratsmarkt".

Stella ist eine davon. Lies hier das exklusive Vorab-Interview.

Alle Infos findest du in unserem Newsticker, die Sendezeiten kannst du hier nachlesen. Wer die Show verlassen musste und wer noch zusammen ist bei "Der Heiratsmarkt", erfährst du hier.

Anzeige

Männer langweilen Stella schnell. Die 24-Jährige ist viel unterwegs und nimmt sich meist wenig Zeit, ihre Dates richtig kennenzulernen. Mit ihrem strahlenden Lächeln und der Hilfe ihrer besten Freundin will sie auf dem "Heiratsmarkt" einen Partner finden, der mit ihrem Lifestyle mithalten kann. Im exklusiven Interview erzählt sie von ihrem bisher schlimmsten Date-Erlebnis.

"Der Heiratsmarkt": Interview mit Stella

Wie würdest du dich in wenigen Worten beschreiben und worauf bist du stolz?

"Ich bin eine sehr offene und fröhliche Person und hab immer einen Witz auf Lager. Ich bin stolz darauf, dass ich immer ich selbst bleibe und mich für nichts und niemanden verstelle."

Wie würdest du dein Verhältnis zu deinen beiden Begleitpersonen beschreiben?

"Mein Verhältnis zu beiden Begleitpersonen ist sehr eng und sehr vertraut. Egal, was für einen Mist ich baue und egal, was für unangenehme Storys ich zu erzählen habe, die beiden sind die ersten, die ich anrufe. Sie wissen alles über mich und kennen mich so gut wie sonst niemand."

Anzeige

Anzeige

Was war dein schlimmstes Date-Erlebnis?

"Mein schlimmstes Date war mit einem Typen, den ich am Ballermann kennengelernt habe. Ich kannte ihn also bis dahin nur betrunken. Er ist von Berlin nach Düsseldorf gekommen, um mich zu besuchen – und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ich ihn total scheiße finde. Dann habe ich für 150 € ein Bahnticket nach Berlin gekauft und ihn wortlos zum Bahnhof gefahren, damit ich das Wochenende nicht mit ihm verbringen musste."

"Der Heiratsmarkt" siehst du ab 10. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.