"Forsthaus Rampensau Germany" 2024 - Gerüchteküche: Ziehen Peter Klein und Yvonne Woelke ein?

Es ist offiziell: Die zweite Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" steht in den Startlöchern. Doch wer könnte dieses Mal dabei sein, beim Kampf um den Titel Rampensau des Jahres? Die ersten Spekulationen verheißen einiges ...

Das Wichtigste in Kürze Schon die erste Staffel der deutschen Ausgabe "Forsthaus Rampensau" sorgte auf Joyn für Begeisterung.

Jetzt steht die Fortsetzung des Formats an und die ersten Tipps der Bewohner:innen kommen ans Licht.

Lies dir hier die aktuellsten Spekulationen durch und erfahre, was die Sprecherin des Formats dazu sagt.

Yvonne und Peter im Forsthaus?

Egal ob "Promi Big Brother", "Das große Promi-Büßen" oder "Forsthaus Rampensau Germany" - die Fans echter Reality sind schon weit vor dem Start der nächsten Staffeln heiß auf den Cast, der in die Häuser, Container und sonstige Behausungen einziehen wird.

So ist es nicht verwunderlich, dass schon jetzt die ersten Vermutungen laut werden, wer in das in Österreich gelegene Forsthaus einziehen wird. Besonders die "Bild" hat zwei Promis im Verdacht, die seit einiger Zeit für die ein oder andere Schlagzeile sorgen: Reality-Star Peter Klein und Schauspielerin Yvonne Woelke.

Beide waren bereits in Formaten wie dem Dschungelcamp und "Wettkampf in 4 Wänden" zu sehen - auch als Team. Zuletzt brachten sie zudem eine gemeinsame Single "Verbotene Liebe" auf den Markt und Yvonne kaufte sogar eine Wohnung für sich und Peter. Trotz anhaltender Gerüchte beteuert Yvonne gegenüber der "Bild" jedoch: "Wir sind gute Freunde".

Aber was ist denn nun an den Gerüchten zu ihrem angeblich neusten gemeinsamen Auftritt in "Forsthaus Rampensau Germany" dran?

Eine "Forsthaus Rampensau"-Sprecherin äußert sich:

Es darf gerne munter darüber spekuliert werden, wer in der neuen Staffel unserer Joyn-Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany" zusammen in unser Forsthaus zieht. Die Auflösung gibt es schon diesen Herbst/Winter auf Joyn! Forsthaus Rampensau-Sprecherin

Es bleibt spannend - bis zum Herbst beziehungsweise Winter dieses Jahres, wenn es wieder heißt: Wer ist die größte Rampensau Deutschlands?

Wer ist Peter Klein?

2023 trennen sich Peter und Iris Klein nach 17 Jahren Ehe. © picture alliance / Thomas Reiner | Thomas Reiner

Bekanntheit erlangte der gelernte Maler und Lackierer vor allem durch seine Stieftochter Daniela Katzenberger. 2006 heiratete er deren Mutter Iris Klein, mit der er bis 2023 zusammen war. Durch diverse TV-Auftritte ist er jedoch mittlerweile auch selbst zu einem TV-Star geworden. Mehr über den 57-Jährigen liest du im Starprofil zu Peter Klein.

Wer ist Yvonne Woelke?

In der SAT.1-Sendung "Über Geld spricht man doch!" Legt Yvonne Woelke ihre Finanzen offen. © Seven.One / Dennis Dirksen

Yvonne Woelke ist zunächst vor allem als Schauspielerin aktiv. Mit Rollen in "Pastewka", "Verbotene Liebe" und "Unter uns" wird sie einem breiten Publikum bekannt. Mittlerweile ist sie jedoch eine echte Tausendsassarin: Neben Auftritten in Reality-Formaten, wie "Das große Promi-Büßen" moderiert sie auch selbst, macht Musik und ist obendrein staatlich geprüfte Diplom-Marketing- und Kommunikationswirtin. Mehr über die gebürtige Berlinerin liest du in ihrem Starprofil.