Folgenschwere Verletzung! Deshalb fiel Diogo Sangre beim "TV total Turmspringen" 2024 aus

Diogo Sangre hatte definitiv andere Pläne: Beim "TV total Turmspringen" stürzten sich am Samstag 22 Promis ins kühle Nass - doch für den Reality-Star war der Plansch-Spaß schneller vorbei, als ihm lieb war!

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Am Samstag, 21. September, kämpfte "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff mit einigen Stars um den Sieg beim großen "TV total Turmspringen" 2024.

Fest eingeplant war dieses Jahr auch "Forsthaus Rampensau Germany"-Gewinner Diogo. Doch das Training für die Show verlief anders als geplant.

Warum der Reality-Star kurzfristig ersetzt werden musste, erfährst du hier.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 23. September 2024 +++

Anzeige

Anzeige

"Trommelfell geplatzt": Aus für Diogo beim "TV total Turmspringen"

Am Samstag war Diogo Sangre fest für das "TV total Turmspringen" 2024 eingeplant. Während sich der Reality-Star zunächst Sorgen um seine Hoden machte, wurde ihm letztendlich ein anderer Körperteil zum Verhängnis.

Ich bin von fünf Metern komplett seitlich aufs Ohr geknallt und mir ist das Trommelfell geplatzt. Diogo

Live im Schwimmstadion gab der Reality-Star zu: "Ich habe die Situation unterschätzt und war nicht oft genug beim Training." Leider musste er auch verkünden: "Ich kann nicht mehr beim Turmspringen mitmachen."

Nach Ausfall: Ersatz für Diogo

Kurzfristig musste deshalb ein anderer Promi seinen Startplatz im Einzelwettkampf übernehmen. Mit nur wenig Vorbereitungszeit ging Ex-"Prince Charming" Kim Tränka für ihn an den Start.

Und der lieferte! Mit seinem Sprung aus 7,50 Metern begeisterte der TV-Casanova das Publikum und erhielt tosenden Applaus.

Auch Diogo war überzeugt, dass er es selbst nicht besser hätte machen können: "Kim, du hast das brutal gut gemacht", freute er sich. Den ersten Platz im Einzelspringen belegte allerdings der deutsche Turner Marcel Nguyen und im Synchronspringen die Beauty-Docs Dr. Rick und Dr. Nick.

Anzeige

Anzeige

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Anzeige

Diogo trainiert fürs "TV total Turmspringen" 2024

Diogo Sangre ist bekannt aus Reality-Formaten wie "Forsthaus Rampensau Germany". © Joyn/Nadine Rupp

Kann Diogo Sangre nicht nur Frauenherzen brechen, sondern auch elegant das Wasser im Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin? Da findet am heute Abend, 21. September, das "TV total Turmspringen 2024" statt - live gesendet bei ProSieben und auf Joyn. Sangre ist einer von sage und schreibe 21 Promis, die sich beherzt auf Sprungbrett und -turm begeben.

Auf seinem Instagram-Account (229.000 Follower) zeigte der Beau in zwei Instagram-Stories zwei Videos vom Training in der Hauptstadt - und einen fulminanten Bauchplatscher. Da ist noch deutlich Luft nach oben.

Bevor es am Samstag, 21. September, um 20:15 Uhr losgeht, trainiert Diogo fleißig auf dem Sprungbrett. © Instagram / diogosangre

Bei "Forsthaus Rampensau Germany" staubte Diogo 25.000 Euro ab

Diogo, in Portugal geboren und in Köln im eigenen Tattoo-Studio tätig, wurde 2020 durch "Temptation Island" bekannt, vor allem weil er Kollege Calvin Kleinen die damalige Partnerin Pia Peukmann - vor laufenden Kameras - ausspannte. Es folgten Herzensbrecher-Auftritte bei "Ex on the Beach" und "Are You the One - Realitystars in Love". Dort verguckte er sich in Vanessa Mariposa, mit der er 2022 ins "Sommerhaus der Stars" einzog. Die beiden erreichten Platz drei, aber die Liebe überstand den Reality-Stress nicht. Kurz danach trennten sich die beiden.

2023 ging Diogo mit seinem Kumpel Kevin "Flocke" Platzer bei "Forsthaus Rampensau Germany" an den Start, das exklusiv bei Joyn zu sehen war und dort immer noch verfügbar ist. Am Ende siegten die beiden, durften sich die "ersten Rampensäue Deutschlands" nennen und verließen mit 25.000 Euro Siegprämie das Haus. Außerdem kam Diogo dort einer gewissen Gina-Lisa näher...

Diogo Sangre und Gina-Lisa: Aus der großen Liebe wurde nichts

Bei "Forsthaus Rampensau Germany" 2023 bandelte Diogo Sangre mit Gina-Lisa Lohfink an. © Joyn

Doch auch wenn Diogo Gina-Lisa "großes Potenzial als Frau meines Lebens" bescheinigte: Die große Liebe wurde es nicht. Zuletzt zeigte sich Gina-Lisa mit einer Lebensgefährtin und betrauerte dann das Aus der Beziehung.

Fremdgehgerüchte! Gina-Lisa stellt Diogo bei "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" zur Rede Episode Küss den Frosch: Traummann oder doch ein Flop? Gina-Lisa will heiraten. Aber auf wen hat sie ein Auge geworfen?

27:51 Min

Ab 12

Doch das alles zählt nicht, wenn Diogo am Samstag seinen durch Boxtraining und "Fame Fighting" (im Oktober steigt er für die nächste Runde in den Ring) gestählten Astral-Körper zu Wasser lässt. Dann muss die Haltung stimmen. Damit es nicht wieder zum Bauchplatscher kommt.

Bauchplatscher oder eleganter Sprung: Wer sind die anderen Teilnehmer:innen beim "TV total Turmspringen"?

Für 22 Prominente heißt es heute Körperspannung und möglichst elegant in die Tiefe springen. Wer traut sich den waghalsigen Sprung zu machen und gleitet dann auch stromlinienförmig ins Hallenbecken? Im Einzel- und im Synchronspringen treten insgesamt 22 Promis gegen die Anmut in Person an: Sebastian Pufpaff.

In der Kategorie Synchronspringen können ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn die waghalsigen Sprünge dieser Teams beim "TV total Turmspringen 2024" bestaunt werden:

Simon Gosejohann Sebastian Pufpaff und

Beauty-Docs Dr. Rick und Dr. Nick

Reality-Stars Maurice und Cecilia

Content Creator Paulomuc und Aditoro

Moderatorinnen Isabella Franke und Jeannie Wagner

Reality-Stars Yasin Mohamed und Tim Kühnel

Lea und Lucas GNTM-Models

"TV total Turmspringen 2024", Samstag, 21. September 2024, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.