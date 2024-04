Von ein paar Studierenden eingeführt und heute auf der ganzen Welt bekannt: Der Code 420. Doch was steckt da genau dahinter, was hat Marihuana damit zu tun und warum ist der 20. April ein so wichtiger Tag in der Kifferszene?

Das Wichtigste in Kürze zu 420 420, ausgesprochen four-twenty , ist ein bekannter Code-Begriff in der Kiffer-Szene.

Ursprünglich wurde der Code von Studierenden an der amerikanischen San Rafael High School im Jahr 1971 genutzt, die sich nach der Schule, um 16:20 Uhr (4:20 PM) zum Kiffen trafen.

Auch das Datum, der 20. April (amerikanische Schreibweise ist 4/20), wird in der Szene gefeiert und es finden weltweit Veranstaltungen rund um die Pflanze statt.

Mittlerweile wird mit dem Begriff 420 alles betitelt, was im Zusammenhang zum Mariuhana-Konsum steht.

Was bedeutet 420?

420, ausgesprochen four-twenty, ist ein Code aus der Kiffer-Szene. Eine wirkliche Bedeutung hat der Code gar nicht, er wurde von Jugendlichen erfunden, die sich immer um 16:20 Uhr (im amerikanischen 4:20 PM) zum Kiffen trafen. Mittlerweile steht der Code so ziemlich für alles, was im Zusammenhang zu Marihuana steht. Der 20. April (4/20) ist auch der inoffizielle Tag des Cannabis. An diesem Tag finden weltweit Veranstaltungen dazu statt.

So entstand der Code 420

Der Code stammt aus Amerika, genauer als Kalifornien. 1971 traf sich eine Gruppe an Schüler:innen der San Rafael High School zum Kiffen, die sich selbst die "Waldos" nannten. Dabei wurde sich auf eine Uhrzeit nach Ende des Schultages geeinigt, nämlich 16:20 Uhr - 4:20 PM.

Aus dem Code wurde ein weltweites Phänomen: Einige der Schüler:innen standen nämlich in Kontakt mit der Band Greatful Dead. Diese übernahmen den Code ebenfalls und trugen ihn weiter in die Musiker:innen-Szene. "Hey 420" war dann das Codewort, wenn ein Joint rumgereicht wurde. Ein Redakteur schnappte den Begriff auf und verwendete ihn bei großen Veranstaltungen. Somit eroberte der Code die ganze Welt erobert und beschreibt so ziemlich alles, was im Zusammenhang mit Cannabis-Konsum steht.

Der 420 Code: Von Kalifornien in die ganze Welt

🍁 Viele bekannte Filme nutzen die 420 mehr oder weniger offensichtlich in verschiedensten Formen. So sind die Uhren im Klassiker Pulp Fiction auf 16:20 Uhr gestellt und auch The Simpsons verwenden die Zahlenfolge in der Serie.

🍁 Der Hashtag #420 ziert aktuell allein auf Instagram über 36 Mio. Beiträge.

🍁 Ein beliebtes Objekt für Diebstahl: Verkehrsschilder und Markierungen mit 420. In Colorado sahen sich die Verkehrsbehörden daher gezwungen, auf der Interstate 70 alle 420-Meilen-Markierung gegen eine 419,99 Meilen zu ersetzen.

🍁 Das 2004 verabschiedete Gesetz zur medizinischen Nutzung von Cannabis in Kalifornien läuft unter dem Namen Bill 420.

Anzeige

Häufige Fragen zu 420