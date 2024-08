Entspannungsübungen können helfen, mit der Angst vor Dunkelheit umzugehen. Du kannst auch versuchen, dich langsam an die angstauslösende Situation heranzutasten – etwa, indem du dich in einem hell erleuchteten Zimmer vor die offene Tür zum dunklen Flur stellst und irgendwann hineintrittst oder dich bei Nacht auf den Balkon stellst und dich auf die Sterne konzentrierst. In schweren Fällen hilft eine kognitive Verhaltenstherapie, die Angst vor der Dunkelheit in den Griff zu bekommen.