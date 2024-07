Hypochonder: Ab wann ist die Angst vor Krankheiten bedenklich?

0,4 Prozent der Bevölkerung in Deutschland leidet unter dieser Störung, heißt es in einer Studie der British Psychological Society. Andere Expert:innen gehen von einem Prozent aus. Weitere 13 Prozent haben Angst vor Krankheiten, auch wenn die Diagnose nicht zutrifft, so eine US-Metastudie. Alle Geschlechter sind gleichermaßen betroffen.