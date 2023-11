Geschenkpapier, Pizzakarton, Kassenbon – was darf man eigentlich im Altpapier entsorgen und was nicht? Wir verraten dir, was in die blaue Papiertonne gehört.

Das Wichtigste in Kürze Wenn du dein Altpapier in einer Papiertonne entsorgst, leistest du aktiven Umweltschutz . In die blauen Altpapier-Container darf unbehandeltes Papier und Pappe . Große Kartons kannst du auf dem Wertstoffhof abgeben.

Bei der Produktion von Recyclingpapier wird im Vergleich zur Papierproduktion durchschnittlich 78 % Wasser, 68 % Energie und rund 15 % CO2-Emissionen gespart.

Grundsätzlich gilt: was beschichtet, glitzert, imprägniert oder stark verschmutzt ist, kommt in den Restmüll.

Altpapier entsorgen: Deshalb ist die Papiertonne so wichtig

Wer Papier entsorgt und recycelte Papierprodukte kauft, schützt die Umwelt © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Egal ob Zeitungen, Pappkartons, Druckerpapier, Zeitschriften, Prospekte oder Notizzettel: alles sollte in der blauen Altpapiertonne entsorgt werden, denn es schont unsere Ressourcen. Ein Beispiel: würde man laut Abfallwirtschaft München bei der Papierproduktion das Altpapier aus den Münchener Papiertonnen durch Frischholz ersetzen, müsste man jährlich eine zusätzliche Waldfläche in der Größe des Stadtteils Truderings abholzen.

Die weltweite Papierproduktion belastet unsere Umwelt: Zum einen müssen Bäume abgeholzt werden, zum anderen verbraucht die Produktion von Papier viel Energie und Wasser, die CO2-Emission ist hoch. Außerdem werden beim Prozess zur Papiergewinnung giftige Chemikalien verwendet.

Pro Minute werden weltweit ca. 30 Fußballfelder an Bäumen abgeholzt, jeder zweite Baum landet davon in der Papierherstellung.

2020 verbrauchte allein die Kartonproduktion über 15 Milliarden Liter Wasser .

Beim Prozess des Altpapier recyceln wird rund 70 % weniger Wasser verbraucht.

Laut Umweltbundesamt lag die Altpapierquote 2020 bei ca. 79%, das heißt für die inländische Papierproduktion wurden rund 16,9 Millionen Tonnen Altpapier verwendet.

Vorsicht: Das darf nicht in den Altpapier-Container

Zu schmutzig und beschichtet: Backpapier kommt in den Restmüll © IMAGO/Funke Foto Services

Papier, Zeitungen und Kartonagen sind ein klarer Fall für die blaue Tonne. Doch wie verhält es sich mit Back- und Geschenkpapier oder (bereits recycelten) Produkten aus Papier wie Taschentücher oder Küchenrollen?

Recylinfgfabriken benötigen möglichst unbehandeltes Papier, um es wieder aufzubereiten. Nicht korrekt entsorgtes bzw. "falsches" Papier kann den Recyclingprozess stören - oder die Anlagen sind schlicht nicht auf das komplexe Trennen von Verbundmaterialien ausgerichtet.

Grundsätzlich gilt: Papier, das mit Kunststoff beschichtet, metallisiert oder stark verschmutzt ist, wird in der Restmülltonne entsorgt.

Das kommt in den Restmüll

👎 Backpapier ist mit einer dünnen Silikon- oder Teflonschicht überzogen und kann im Recyclingprozess nicht verarbeitet werden. Außerdem ist es nach der Verwendung meist zu schmutzig, gleiches gilt übrigens für Butterbrotpapier.

👎 Geschenkpapier mit Glitzerpartikeln oder Glanzfolie kommt in den Restmüll. Geschenkpapier, das einfach bedruckt ist, kann in die blaue Altpapiertonne. Du bist unsicher? Mach den Reißtest, Geschenkpapier mit einer Kunststoffschicht lässt sich nicht leicht zerreißen.

👎 Papiertaschentücher, Papierservietten oder Küchenrollenpapier sind ein eindeutiger Fall für den Restmüll. Warum? Aus hygienischen Gründen. Benutzte Taschentücher & Co. sind voller Keime. Küchenrollenpapier darf In den Biomüll.

👎Thermopapier, das häufig bei Konzert- und Parktickets, Kassenbons und Fahrkarten verwendet wird, gehört in den Restmüll. Es ist mit Chemikalien beschichtet. Übrigens soll es aus diesem Grund auch auf keinen Fall, wie manchmal fälschlicherweise behauptet wird, in den Biomüll.

Und wohin kommen blaue Kassenbons und Pizzakartons?

☝Bei blauen Kassenbons wird die Schrift nicht durch Chemikalien, sondern mittels physikalischer Reaktion erzeugt. Sie dürfen laut Hersteller ins Altpapier. Auch auf den Entsorgungsseiten verschiedener Städte gibt es ein O.K. für den Altpapier-Container. Allerdings schlagen Recyclingbetriebe Alarm: Die schwarze Farbe auf den blauen Bons verfärbe das Altpapier und verschlechtere die Qualität der Recyclingprodukte. Um das zu verhindern, gehören sie also zur Sicherheit in den Restmüll.

🍕Pizzakartons und Lebensmittelkartons aus dem Gefrierfach waren lange auf der Liste für den Restmüll. Aber: sind die Kartons von Essensresten befreit, nicht stark verschmutzt und unbeschichtet, bekommen sie ein Go für die Papiertonne.

Das darf auch nicht ins Altpapier

Tapeten

Coffee-to-go-Becher

Öl- oder Wachspapiere

Fotopapier und Fotos

Kosmetiktücher

Faxpapier aus Thermopapier

Pappteller

Postkarten

Papier recyceln: Was gehört ins Altpapier

Hier gibt es eine einfache Formel: Papier, das unbehandelt ist, darf in die blaue Tonne. Bist du unsicher, machst du den Reißtest: Alles, was sich leicht zerreißen lässt, gehört nicht in den Restmüll, sondern ins Altpapier.

Auch Briefumschläge mit Sichtfenster kommen ins Altpapier, du musst es nicht entfernen, aber auch hier wäre es beim Sortieren eine Erleichterung für die Recyclingbetriebe.

Bei Kartons solltest du ebenfalls Klebebänder und die großen Sichtfenster aus dickem Plastik entfernen.

Das darf ins Altpapier:

Schulhefte

Computerpapier

Bücher ohne Einband

Notizettel

Zeitungen

Kataloge

Prospekte

Papierverpackungen ohne Essensreste

Papier

Kartonagen

Briefe

Briefumschläge

Papiermüll entsorgen: Darauf solltest du achten

Grundsätzlich solltest du darauf achten, dass deine Papierprodukte für die blaue Tonne sauber sind und am besten von Klebe- und Essenresten, und dicken Plastikfenstern befreit ist.

Und was ist mit dem Datenschutz?

Private Informationen landen oft aus Versehen im Altpapier © imago/ suedraumfoto

Rechnungen, Kontoauszüge, Adressen, Notizzettel mit Passwörtern und Urlaubsdaten, Kalenderblätter, Liebesbriefe: es landet auch Privates und Persönliches im Altpapier - und manchmal leider auch daneben. Diese, manchmal auch bruchstückhaften Informationen reichen für Kriminelle schon aus, um Rückschlüsse auf dein Vermögen zu ziehen.

Hier ist es wichtig, wirklich jede persönliche Information unkenntlich zu machen. Firmen arbeiten mit Aktenschreddern, die es unmöglich machen, das Geschredderte zu lesen.

Du kannst dir einen kleinen Schredder für zu Hause besorgen. Er lässt sich einfach auf deinem Mülleimer aufsetzen.

Papiermüll reduzieren: So hast du weniger Altpapier

Egal ob Papier oder nicht, je weniger Müll wir produzieren, desto besser ist es für unsere Umwelt. Du kannst auf verschiedenen Wegen deinen Papiermüll ganz einfach reduzieren. Hier ein paar Beispiele:

Bevor du Seiten ausdruckst, überlege dir, ob es notwendig ist. Vieles lässt sich digital speichern .

Drucke, wenn überhaupt notwendig, beidseitig aus. Die meisten Drucker verfügen über eine Duplex-Funktion , die das beidseitige Bedrucken möglich macht. Benutze auch für Notizen die Vorder- und Rückseite deines Papiers.

Bestelle Flyer und Kataloge , die du per Briefpost erhältst, ab. Unerwünschte Zusendungen vermeidest du mit einem "Keine Werbung"-Schild am Briefkasten

Zeitungen und Magazine gibt es auch als digitales Abo . So sparst du viel Altpapier ein. gibt es auch als. So sparst du viel Altpapier ein.

Verwende bei Papierprodukten recyceltes Papier. Egal ob Klo- oder Druckerpapier, alles ist recycelt erhältlich. Ein wichtiger Hinweis beim Einkaufen ist das Umweltzeichen "Blauer Engel". Alle Produkte mit "Blauer Engel" werden aus 100% Altpapier hergestellt, außerdem wird hier auf Chemikalien bei der Produktion verzichtet.