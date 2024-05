Ausgestorbener Elefantenvogel: Das ist der größte Vogel der Welt

Etwa 100 Hühnereier passen in das Ei eines Elefantenvogels. Bis heute werden immer wieder uralte, fossile Eier oder deren Fragmente in Madagascar gefunden. Es entfachte eine wahre "Schatzjagd" auf die begehrten Sammelobjekte. Dennoch sind gut erhaltene Elefantenvogel-Eier sehr selten. Das macht sie auch so wertvoll. Expert:innen vermuten, dass sich weltweit nur etwa 40 Exemplare in privaten Sammlungen und Museen befinden.

© picture alliance / WILDLIFE | WILDLIFE/S.Muller