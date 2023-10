Wenn Deutschland für eine Sache bekannt ist, ist es mit Sicherheit die Vielzahl an Broten. Nicht zuletzt während Corona haben auch viele begonnen, Brot selber zu backen. Aber ist es denn überhaupt gesund, täglich Brot zu essen? Und worauf kommt es dabei an?

Das Wichtigste in Kürze Brot ist ein Grundnahrungsmittel , die meisten Deutschen essen fast täglich Brot.

Brot enthält allerdings viele Kalorien und in der Regel auch Gluten . Besonders Weißbrot hat den Ruf, aus "leeren Kalorien" zu bestehen.

Deshalb ist es wichtig, die richtige Brotsorte auszuwählen. Echtes Vollkornbrot enthält viele Nähr- und Ballaststoffe und kann ein wichtiger Teil einer gesunden Ernährung sein.

Wie gesund ist es Brot zu essen?

Vollkornbrot enthält sehr viele Nähr- und Ballaststoffe. © Picture Alliance / Zoonar | Viktor Gladkov

Brot ist ein altes Kulturgut. Schon die Menschen in der Altsteinzeit buken vor 20.000 Jahren einfache Brote aus wildem Hafer und Gerste. Das Bäcker-Handwerk entwickelte sich seitdem kontinuierlich weiter, heutzutage gibt es unzählige verschiedene und leckere Brotsorten. Speziell Deutschland ist bekannt für seine Brotvielfalt, Brot ist ein Grundnahrungsmittel.

Dem Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks zufolge kauften 97,7 Prozent aller Haushalte in Deutschland im Jahr 2022 mindestens ein Brot. Im Schnitt wurden pro Haushalt 41,6 Kilogramm Brot in diesem Zeitraum gekauft, wobei natürlich auch Ein- oder Zwei-Personen-Haushalte in dieser Statistik zählen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der durchschnittliche Deutsche fast täglich Brot isst. Aber ist das auch gesund?

Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Denn wie gesund Brot ist, hängt vor allem von der Sorte ab. Und dabei muss man in erster Linie zwischen Vollkorn- und Weißmehlbrot unterscheiden.

Zu viel oder falsches Brot: Was ist daran ungesund?

Bei der Herstellung von Weißmehl werden Keim und Schale des Getreides entfernt. © Picture Alliance / Zoonar | Heike Rau

Egal ob Roggen, Dinkel oder Weizen, Vollkorn ist im Vergleich zu Weißmehl immer die gesündere Variante. Wie der Name schon sagt, wird Vollkornmehl aus dem vollen Korn hergestellt, inklusive Keim, Mehlkörper und der Schale. Aus Vollkorn hergestellte Lebensmittel sind besonders ballaststoff- und nährstoffreich. Sie machen lange satt, fördern die Verdauung und somit die Darmgesundheit. Übrigens lohnt sich ein Blick auf die Zutatenliste beziehungsweise die Nachfrage beim Bäckereipersonal: Ein echtes Vollkornbrot muss mindestens 90 Prozent Vollkornmehl oder -schrot enthalten.

Vollkornprodukte haben einen positiven Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und beugen dadurch auch Diabetes-Erkrankungen des Typ 2 vor. Sie können helfen, das Risiko für Fettstoffwechselstörungen, Dickdarmkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt deshalb in ihren zehn Regeln für eine gesunde Ernährung den Verzehr von Vollkornprodukten. Mindestens 30 Gramm sollte laut DGE jeder Mensch täglich an Ballaststoffe zu sich nehmen, Vollkornprodukte werden neben Gemüse, Hülsenfrüchten und Obst als geeignete Quellen genannt.

Beim Weißmehl werden im Gegensatz dazu beim Herstellungsprozess sowohl Keim wie auch die Schale entfernt. Dadurch gehen Ballast- und Nährstoffe im großen Umfang verloren. Außerdem stecken im Weißbrot viele kurzkettige Kohlehydrate. Diese bringen unseren Körper zwar richtig auf Touren, aber nur für kurze Zeit. Die kurzkettigen Kohlehydrate werden schnell verbrannt und lassen den Blutzuckerspiegel nach oben schnellen. Darauf reagiert der Körper mit vermehrter Ausschüttung von Insulin, was dafür sorgt, dass der Zucker aus dem Blut in die Körper-Zellen eingeschleust wird. Der Blutzuckerspiegel sinkt dann genauso schnell wieder, wie er gestiegen ist. Der Energieschub ist deshalb nur kurzfristig, schon bald stellt sich erneut ein Hungergefühl ein.

Deshalb wird im Zusammenhang mit Weißbrot immer wieder von "leeren Kalorien" gesprochen. Denn außer Kalorien haben Weißmehlprodukte aufgrund des geringen Nähr- und Ballaststoffgehaltes für den Körper nicht viel zu bieten, stattdessen wird Zucker eingelagert. Wer abnehmen will, sollte deshalb auf Weißmehlprodukte so gut wie möglich verzichten. -

Im Vollkornbrot sind im Gegensatz dazu viele langkettige Kohlehydrate enthalten. Unser Körper braucht länger, um diese langkettigen Kohlehydrate aufzuspalten, der Blutzuckerspiegel schießt nicht so schnell in die Höhe. Das ist der Grund, warum Vollkornbrot länger satt macht und mit vergleichsweise weniger Kalorien den Magen füllt. In Kombination mit dem deutlich höheren Nähr- und Ballaststoffgehalt ist Vollkorn deshalb im Vergleich zu Weißbrot immer die gesündere Wahl.

Allerdings gibt es auch bei Vollkornbrot ein paar Dinge zu beachten. Denn Ballaststoffe binden Wasser im Körper. Wer viel Ballaststoffe zu sich nimmt, sollte also auch viel trinken. Außerdem können Vollkornprodukte bei empfindlichen Menschen auch zu Blähungen und leichten Bauchschmerzen führen. Aus diesem Grund sollte man sich langsam an eine ballaststoffreiche Ernährung gewöhnen.

Brot und Gluten: Darauf solltest du achten

Die Deutschen essen durchschnittlich mehrere Scheiben Brot pro Tag. © Picture Alliance / Zoonar | Jiri HERA

Gluten ist ein Klebereiweiß, dass in den gängigsten Getreidesorten wie Weizen, Roggen, Dinkel oder Gerste enthalten ist. Viele Menschen vertragen Gluten allerdings nicht sonderlich gut und können das Eiweiß im Dünndarm nicht abbauen. Dadurch entzündet sich der Dünndarm, was zu Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall führen kann. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Glutensensitivität über Glutenunverträglichkeit bis hin zur Krankheit Zöliakie, die Folgeerkrankungen auslösen kann.

Eine Therapie für diese immunologische Erkrankung des Dünndarms gibt es nicht, die Krankheit erfordert eine lebenslange glutenfreie Ernährung. Zum Glück gibt es immer mehr glutenfreie Ernährungsalternativen, auch beim Vollkornbrot. Aus Quinoa-, Hirse-, Mais-, Reis-, Buchweizen- und Amaranthmehl hergestellte Brote sind glutenfrei und für die Ernährung bei Glutenunverträglichkeit geeignet.

Gesundes Brot essen: Ideen für kalorienarme Alternativen

Reiswaffeln können eine Alternative zu Brot sein. © picture alliance / Zoonar | Andreas Berheide

Brot enthält also viele Kalorien und Gluten. Wer abnehmen möchte oder Gluten nicht verträgt, muss sich deshalb nach Alternativen umschauen. Glücklicherweise gibt es davon einige. Es gibt zahlreiche Rezepte für glutenfreie Low-Carb-Brote, die man problemlos selbst zu Hause backen lassen und beim Abnehmen sowie einer gesunden Ernährung helfen können. Je nach bevorzugter Ernährungsweise können diese Brote auch vegan sein. Als besonders gesund gilt Leinsamenbrot, das Omega-3-Fettsäuren enthält.

Wer es bequemer mag, kann im Supermarkt oder Reformhaus Low-Carb-Knäckebrot kaufen. Knäckebrot hat wenig Kalorien und viele Ballaststoffe, es ist auch glutenfrei erhältlich. Eine spannende Alternative zum Brot sind Süßkartoffeltoasts. Die Scheiben der Süßkartoffel werden einfach in den Toaster gesteckt und können dann ganz nach Wunsch belegt oder mit Aufstrichen versehen werden. Süßkartoffeln sind glutenfrei und gesund, für eine kalorienarme Ernährung allerdings nicht geeignet.

Ebenfalls im Supermarkt gibt es Reis- und Maiswaffeln, die als Brotersatz dienen können. Sie haben wenig Fett und Kalorien und gelten deshalb als gesunde und gut verdauliche Alternative. Wer seinen Brotersatz selbst zubereiten möchte, kann auch Pancakes machen. Diese Pfannkuchen können in den unterschiedlichsten Variationen zubereitet werden, mit Sauerteig, Kichererbsen oder Kartoffeln.

