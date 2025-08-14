Anzeige
Gesundheitsgefahr

Cannabiskonsum: Warum Joints heute eine größere Gefahr als früher sind

  • Veröffentlicht: 14.08.2025
  • 17:14 Uhr
  • Domagoj Klobucar
Eine neue Studie aus Kanada liefert erschreckende Werte über derzeitige Joints.
Wer Cannabis konsumiert, geht ein vielfach größeres gesundheitliches Risiko ein als noch vor 20 Jahren. Hoher THC-Gehalt, neue Zusätze und unberechenbare Wirkungen machen den Joint heute gefährlicher denn je.

Früher galt der Joint für viele als harmlose Freizeitdroge, die zur Entspannung dient. Nun warnen Expert:innen vor deutlich höheren Risiken. Tetrahydrocannabinol ist der psychoaktive Wirkstoff in Cannabis, der für die berauschende Wirkung verantwortlich ist. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Konzentration dieses Wirkstoffs von vier Prozent auf über 20 Prozent erhöht. Das macht das Rauchen von Joints deutlich gesundheitsschädigender.

Forscher:innen aus Ottawa haben aktuelle Daten zur Cannabisnutzung ausgewertet und herausgefunden, warum moderne Cannabisprodukte oft einen viel höheren THC-Gehalt haben. Zudem erhob das Forschungsteam aktuelle Daten über unkontrollierte Zusätze und wie sich diese auf die Gesundheit auswirken können.

Warum Joints heute gefährlicher sind als früher

