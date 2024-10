Abuna Yemata Guh gilt als am schwersten zugängliche Kirche der Welt. Du musst zuerst in die Region Tigray in Äthiopien reisen, in der Nähe der Stadt Hawzen. Vom Dorf Megab wanderst du in 45 Minuten zum Fuß des Berges. Dann kletterst du hinauf, unter anderem über eine senkrechte Felswand und eine schmale Brücke mit einem steilen Abgrund auf beiden Seiten.