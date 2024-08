Durch Schluchten, über Täler, über Viadukte und an Bergen entlang: Wir zeigen die schönsten Bahnstrecken in Europa, in Deutschland und weltweit.

Die schönsten Bahnstrecken: Das Wichtigste zum Thema Bahnfahren ist bequem und umweltfreundlich. Bei den schönsten Bahnstrecken in Europa, in Deutschland oder weltweit bekommst du tolle Ausblicke mit dazu.

Anders als im Auto kannst du zwischendrin lesen oder schlafen. Mit dem Zug kannst du auch ans Meer reisen - und sogar mit dem 49-Euro-Ticket günstig ins Ausland kommen.

Langweilig dürfte es dir nicht werden: 230.000 Kilometer Schienen führen kreuz und quer durch die Europäische Union - das entspricht 5,5-mal dem Erdumfang am Äquator.

Deutschland besitzt mit 40.000 Kilometern in Europa das größte Schienennetz.

Einige der Bahnstrecken Europas sind besonders schön und spektakulär, etwa in der Schweiz, in Italien, in Schottland oder in Österreich. Die kürzeste Route ist gerade mal 20 Kilometer lang, die längste 330 Kilometer.

Das sind die schönsten Zugstrecken in Nord- und Süd-Europa

1 / 2 © Galileo Die schönsten Bahnstrecken in Europa - Nord-Europa © Galileo Die schönsten Bahnstrecken in Europa - Süd-Europa

🏔 Glacier Express (Schweiz): Über 291 Brücken sowie durch 91 Tunnel fährt der Glacier Express - und durchquert auf der Fahrt von St. Moritz nach Zermatt drei Kantone. Dabei passiert der Zug die Rheinschlucht und mehrere Pässe in 2.000 Metern Höhe. Am Ende ragt das imposante Matterhorn empor. Der Glacier Express ist seit 1930 unterwegs und gilt als langsamster Schnellzug der Welt. Für die 291 Kilometer braucht der Zug acht Stunden. Die Preise liegen pro Fahrt bei umgerechnet zwischen 200 und 500 Euro, je nach Klasse und mit Platzreservierung.

🚃 Bernina Express (Schweiz/Italien): In vier Stunden vom schweizerischen Chur bis ins italienische Tirano fährt seit 1973 der Bernina Express. Die 144 Kilometer lange Strecke gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe - unter anderem mit dem Kreisviadukt in Brusio, vielen Schleifen, Gletschern, 196 Brücken und 55 Tunnel. Die Höhenunterschiede sind groß: Der tiefste Punkt liegt bei 429 und der höchste 2.250 Meter über dem Meeresspiegel. Du zahlst umgerechnet zwischen 70 und 117 Euro für eine Fahrt.

💺 Semmeringbahn (Österreich): Gerade mal 41 Kilometer fährt die Semmeringbahn durch die östlichen Alpen Österreichs - und benötigt dafür 90 Minuten. Aber die Strecke ist spektakulär - und gehört nicht nur zum UNESCO-Weltkulturerbe, sondern gilt auch als Meilenstein des Eisenbahn-Baus. Du fährst von Gloggnitz nach Mürzzuschlag und überwindest dabei 460 Höhenmeter mit 14 Tunneln, 16 Viadukten und 100 Stein-Brücken. Die Steigung beträgt meistens mehr als 20 Prozent, die Hälfte der Schienen verläuft in Bögen. Gebaut wurde die Strecke von 1848 bis 1854 von 20.000 Arbeiter:innen. Preis pro Fahrt: circa 20 Euro.

🌊 Flamsbana (Norwegen): Zickzack durch die Berge und durch 20 Tunnel geht die 45-minütige Reise mit der Flamsbana. Die steile, 20 Kilometer lange Strecke führt vom zwei Meter über dem Meeresspiegel liegenden Flam am Aurlandsfjord zum 866 Meter hohen Myrdal. Zuggäste in dem nostalgischen, grünen Zug sehen Wasserfälle, schneebedeckte Gipfel, Flüsse und den Fjord. Der Bau dauerte fast 20 Jahre lang, 1941 eröffnete die Bahn. Noch heute besteht das Innere der Züge größtenteils aus Holz. Ein Ticket kostet umgerechnet ab 60 Euro.

🧙 West Highland Line (Schottland): Der Glenfinnan-Viadukt an der schottischen West Highland Line ist aus den "Harry Potter"-Filmen bekannt. Der Zug windet sich auf 330 Kilometern und in fünf Stunden zwischen Glasgow und Mallaig durch die westlichen Highlands - vorbei an Gipfeln, durch moosbewachsene Täler, Moore und wilde Landschaften. Einige dieser Orte kannst du per Auto gar nicht erreichen. Am Ende kannst du zur Isle of Skye übersetzen. Das erste Teilstück der West Highland Line wurde 1842 eröffnet, aber die Route wurde immer wieder aus- und umgebaut. Kosten: ab umgerechnet 35 Euro, es gibt zudem weitere Teilstrecken, etwa bis Oban.

💡 Wie du mit der Bahn in Europa auf Reisen gehen kannst, erklärt dir unser Artikel Mit dem Zug in die Berge.

Die spektakulärsten Bahnfahrten in Europa in Bildern 1 / 5 © picture alliance / pressefoto_korb Die West Highlands Line führt vom schottischen Glasgow durch die Highlands ans Meer. © picture alliance / DUMONT Bildarchiv Der Glacier Express durchquert drei Schweizer Kantone - hier auf dem Landwasserviadukt. © picture alliance / Geisler-Fotopress Die Strecke des Schweizer Bernina Express gehört zum Weltkulturerbe. Hier fährt der Zug auf dem Weg nach Italien über das Kreisviadukt von Brusio. © picture alliance / imageBROKER Die Route der Semmeringbahn in Österreich ist kurz, aber spektakulär - und der Bau war ein Meilenstein der Eisenbahngeschichte. © picture-alliance/ ZB Die Flamsbana oder Flamsbahn in Norwegen fährt nur auf einer 20 Kilometer langen Strecke. Doch der Zug überwindet dabei einen Höhenunterschied von 865 Metern.

Diese Reisen mit dem Zug lohnen sich in Deutschland

❄ Brockenbahn: Zum höchsten Berg im Harz fährt die Brockenbahn. Los geht es in Wernigerode. Der Zug mit seiner Dampflok passiert dichte Wälder und hübsche Täler, bevor er auf dem 1.142 Meter hohen Brocken ankommt. Besonders schön ist das im Winter, wenn es geschneit hat. 34 Kilometer lang ist die Schmalspur-Strecke, die Reise dauert 90 Minuten. Preis: 53 Euro.

🌳 Schwarzwaldbahn: Durch 39 Tunnel fährt der Zug der Schwarzwaldbahn. Die 250 Kilometer lange Route beginnt in Karlsruhe und endet in Konstanz am Bodensee. Du durchquerst also den ganzen Schwarzwald - und überwindest in den drei Stunden 650 Höhenmeter. Preis: 26,50 Euro für bis zu fünf Personen mit dem Baden-Württemberg-Ticket.

🏖 Rügensche Bäderbahn: Der Zug der Rügenschen Bäderbahn heißt auch Rasender Roland. Er tuckert mit 30 Kilometern pro Stunde über die deutsche Insel Rügen, von Putbus bis Göhren bzw. Lauterbach Mole. Du schaust während der 24,1-Kilometer-Fahrt auf das Meer, auf Dünen und auf Wälder. 75 Minuten bist du unterwegs. Die Schmalspurbahn mit ihren Dampfloks existiert seit 1885. Loks und Wagen sind zum Teil über 100 Jahre alt. Ein Ticket von Anfang bis Ende kostet rund 10 Euro.

Die drei berühmtesten Bahnstrecken der Welt

Transsibirische Eisenbahn: Die längste durchgehende Eisenbahnverbindung der Welt misst fast 9.300 Kilometer. Auf der siebentägigen Reise von Moskau nach Wladiwostok kommt der Zug an 400 Bahnhöfen vorbei - und du durchquerst sieben Zeitzonen. Allerdings kannst du derzeit nicht fahren: Wegen des Krieges in der Ukraine verkehrt der Zug nicht.

Eastern und Oriental Express: Eine Reise in vergangene Kolonial-Zeiten ist die Fahrt mit dem Eastern & Oriental Express, inklusive Butler in weißer Kleidung. Sie startet in Singapur und führt über Malaysia bis nach Bangkok in Thailand. Unterwegs sehen Fahrgäste Tempel, Reisfelder, das Meer und den Dschungel. 2.000 Kilometer lang ist die Strecke – aber du musst dafür tief in die Tasche greifen. Die dreitägige Reise kostet umgerechnet mindestens 2.500 Euro.

Copper Canyon Railway: Eine Strecke von 655 Kilometern legst du beim Copper Canyon Railway in Mexiko zurück. Der Chihuahua-Pacific-Express oder "El Chepe" verbindet die Städte Chihuahua und Los Mochis. In den 14 Stunden durchquerst du einsame, menschenleere Landschaften mit der spektakulären Schlucht und unterschiedlichen Vegetationszonen. Der Ticketpreis beträgt umgerechnet rund 135 Euro.

Im Video: Was macht die Schweizer Bahn so pünktlich?

