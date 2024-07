Mit dem Zug in die Berge: Die besten Urlaubs-Ziele in Europa

Natur, Wandern, Wellness: Urlaub in den Bergen kann sowohl aktiv und sportlich als auch ruhig und erholsam sein. Doch wie hinkommen ohne Auto. Die Antwort: Mit dem Zug. Welche tollen Urlaubsziele du in den Bergen auf Schienen erreichen kannst.

Das Wichtigste in Kürze Die Berge bieten eine atemberaubende Landschaft mit vielfältigen Naturerlebnissen. Von schneebedeckten Gipfeln über grüne Almen bis hin zu tiefen Schluchten und kristallklaren Bergseen – die Bergwelt bietet für jeden etwas .

Um Urlaub in den Bergen zu machen, kannst du statt mit dem Auto auch bequem und umweltfreundlich mit der Bahn fahren.

Zugspitze, Brocken, Mont Blanc: Viele Berge sind über nahe gelegene Urlaubsorte mit dem Zug erreichbar - zumindest Teile der Strecken auch mit dem Deutschlandticket.

Grafik: Reiseziele mit dem Zug in Deutschland und Umgebung

Mit dem Zug in die Berge. © Galileo

Mont Blanc: Das Dach Europas

Der Mont Blanc in den französischen Alpen ist mit einer Höhe von 4.810 Metern der höchste Berg Europas.

Vom majestätischen Gipfel aus bietet sich ein eindrucksvoller Rundumblick über das überwältigende Alpen-Panorama.

Am Fuße liegt das Urlaubsgebiet Chamonix mit rund 9.000 Einwohner:innen und den vielen gut erhaltenen Gebäuden aus dem 18. Jahrhundert. Unzählige Wanderwege bilden den Startpunkt für einen abwechslungsreichen Urlaub.

Zum Beispiel von Stuttgart über unter anderem Karlsruhe und Bern gelangst du in rund acht Stunden Zugfahrt nach Chamonix.

Mit den Gondeln der Seilbahn La Flégère geht's bequem weite Strecken des Mont Blanc hinauf. © picture alliance / imageBROKER | Moritz Wolf

Dufourspitze und Matterhorn: Paradies für Naturfreunde

Mit 4.634 Metern ist die Dufourspitze an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien der zweithöchste Berg Europas und der höchste Gipfel der Alpenrepublik.

Unweit davon liegt das Matterhorn - mit seiner charakteristischen Pyramidenform und einer Höhe von 4.478 Metern der wohl bekannteste Berg in Europa.

In der Nähe der beiden beeindruckenden Gipfel liegt der Urlaubsort Zermatt. Der Weg in die autofreie Stadt führt zumindest im letzten Streckenabschnitt ohnehin allein über eine Fahrt mit dem Zug. Mit Start in Freiburg (im Breisgau) über Basel und Bern erreichst du Zermatt mit der Bahn in ungefähr viereinhalb Stunden.

Wer im Urlaub den Nervenkitzel sucht, findet ihn etwa bei einer Wanderung in schwindelerregender Höhe über die "Charles Kuonen Hängebrücke". Sie ist mit einer Länge von 494 Metern die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt.

Links im beeindruckenden Alpen-Panorama liegt die Dufourspitze, rechts das Matterhorn. © picture alliance / 360-Berlin | 360-berlin/ Jens Knappe

Zugspitze: Deutschlands höchster Gipfel

Der höchste Gipfel in Deutschland ist die Zugspitze (Höhe: 2.962 Meter) im Wettersteingebirge im Süden von Bayern und Westen Österreichs.

Vom Urlaubsort Ehrwald schwebt eine Gondelbahn zur Zugspitze hinauf. Von dort aus ist nicht nur ein Blick auf den Eibsee bei Garmisch-Partenkirchen möglich. An Tagen mit klarer Sicht ist sogar der Fernsehturm in München sichtbar.

Nach Ehrwald geht's mit dem Zug etwa mit Start in Augsburg nach einem Halt unter anderem in Garmisch-Partenkirchen in etwas mehr als zweieinhalb Stunden.

Von Wanderungen, Kletter- und Fahrrad-Touren mit dem Mountainbike bis zu Ski-Fahrten und Schwimmstunden in Badeseen oder im Hallenbad: Dem Aktiv-Urlaub in den Bergen sind keine Grenzen gesetzt.

Mit der Seilbahn geht's in luftigen Höhen von Ehrwald zum Westgipfel der Zugspitze - inklusive atemberaubendem Ausblick. © picture alliance/dpa | Alexandra Schuler

Brocken: Wandern und Wellness im Norden Deutschlands

Mit der Zugspitze im Süden Deutschlands kann der Harz in Bezug auf die Höhenlage nicht mithalten. Dennoch ist er das höchste Gebirge Norddeutschlands.

Der Harz liegt im Dreiländereck der Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der höchste Berg ist der Brocken mit einer Höhe von 1.141 Metern.

Hinauf geht's entweder auf idyllischen Wanderwegen oder bequem per Brockenbahn. Entspannung nach einem anstrengenden Wandertag findest du in der Sole-Therme in Bad Harzburg. Auch Tagestouren in die umliegenden Städte Goslar und Wernigerode empfehlen sich.

Für Reisende aus Hannover ist Bad Harzburg bloß einen Katzensprung entfernt: Entweder direkt ohne Umstieg oder mit Zwischenstopp in Braunschweig bist du in rund eineinhalb Stunden am Ziel.

Die Ecketalsperre, die vor allem der Trinkwasserversorgung und dem Hochwasserschutz dient, ist ein Stausee im Nordharz zwischen Bad Harzburg und dem Brocken, den du im Hintergrund siehst. © picture alliance / dpa | Swen Pförtner

Rysy: Beliebtes Ausflugsziel im Wintersport-Urlaub

Eine knapp elfstündige Zugfahrt von Dresden über unter anderem Prag nach Štrbské Pleso lohnt sich ebenfalls: Der Wintersport- und Kurort in der Slowakei ist zu einem der beliebtesten Ferienziele vor allem für Ski-Fahrer:innen geworden.

Von dort aus bietet sich ein Ausflug zum Rysy an der Grenze zwischen der Slowakei und Polen an. Er gehört zum Gebirge der Hohen Tatra, dem höchsten Teil der Karpaten, und hat drei Gipfel, wovon der höchste Gipfel (2.503 Meter) in der Slowakei liegt.

Unter Wanderer:innen ist der Rysy der wohl beliebteste Gipfel der Tatra - vor allem wegen der malerischen Aussicht unter anderem bis auf das 90 Kilometer entfernte Krakau in Polen.

Nahe des Rysy liegt in Polen das Meerauge. Der Bergsee gehört zu den schönsten Seen weltweit. © picture alliance / Westend61 | Christina Falkenberg

