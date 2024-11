Eine Flamme, die hinter einem Wasserfall lodert und (fast) nie erlischt? Diese weltweit einzigartige Erscheinung kannst du an den Eternal Flame Falls in den USA beobachten. Was hinter dem ungewöhnlichen Naturphänomen steckt, beschäftigt die Wissenschaft bis heute.

Das Wichtigste in Kürze zu den Eternal Flame Falls Ewige Flammen sind spektakuläre Naturereignisse, wie die an den Eternal Flame Falls im US-Bundesstaat New York. Dort lodert ein Feuer, das nicht ausgeht.

Merkwürdigerweise befindet es sich hinter dem herabfließenden Wasser , geschützt in einer kleinen Grotte. Dort tritt Erdgas aus dem Boden, und das ist brennbar.

Wahrscheinlich brennt die Flamme schon seit tunderten oder tausenden Jahren . Die Gasquelle scheint unerschöpflich zu sein.

Wie genau das Gas entsteht, ist für die Wissenschaft bis heute ein Rätsel. Denn an diesem Ort greifen sonst übliche Erklärungen nicht.

Eternal Flame Falls: So sieht das Feuer aus

🌎 Der Wasserfall mit der ewigen Flamme befindet sich im Shale Creek Preserve, einem Bereich des Chestnut Ridge Parks. Das Gebiet liegt nur knapp 85 Kilometer von einem weitaus berühmteren Wasserfall entfernt, den Niagara Falls.

📏Die Eternal Flame Falls sind neun Meter hoch. Zum Vergleich: Die Niagara-Wasserfälle messen auf der kanadischen Seite 57 Meter und auf der US-amerikanischen Seite bis zu 34 Meter in der Höhe.

🔥 Hinter dem fließenden Wasser ist in einer winzigen Höhle eine kleine Flamme zu sehen. Sie ist zehn bis 20 Zentimeter hoch.

🌧️ Die Flamme lodert fast immer und das ganze Jahr über. Die Grotte beschützt sie vor Wind und Wetter, und das Gas strömt permanent. Sie erlischt nur selten, etwa nach einem starken Regenfall oder wenn ein:e Besucher:in sie löscht. Hält danach jemand ein brennendes Streichholz oder die Flamme eines Feuerzeugs an die Stelle, entzündet sich die Flamme wieder und flackert für lange Zeit.

🥾Zu dem geheimnisvollen Wasserfall kannst du wandern. Das dauert zwar nur 30 Minuten, aber der Weg ist teilweise steil und darum herausfordernd.

Woher stammt das Gas hinter dem Wasserfall?

Ein Blick auf die ewige Flamme hinter dem Wasserfall. © IMAGO/imagebroker

🔍 2013 nahmen sich Wissenschaftler:innen dem ungewöhnlichen Phänomen an. Expert:innen der Bloomington-Universität von Indiana und das italienische Nationalinstitut für Geophysik und Vulkanologie wollten nicht nur das Rätsel der ewigen Flamme lösen. Sie beschäftigten sich zudem mit Treibhausgasen in der Atmosphäre. In ihrer Studie wollten sie herausfinden, welche Rolle Erdgas aus natürlichen Kohlenstoffquellen beim Klimawandel spielt.

🔬Die Forscher:innen rund um den Geochemie-Experten Arndt Schimmelmann fanden heraus, dass das Gas bei den Eternal Flame Falls eine ungewöhnliche Zusammensetzung besitzt. Es hat eine höhere Konzentration an Ethan und Propan, nämlich von 35 Prozent. Normalerweise ist der Hauptbestandteil von natürlichem Gas Methan.

🦖 Das Gas stammt den Untersuchungen zufolge aus 400 Metern Tiefe. Es steigt aus einer Felsschicht aus dem Erdzeitalter Devon auf. Dieses begann vor 420 Millionen Jahren und dauerte 60 Millionen Jahre. Das war lange vor den Dinosauriern in einer Zeit, als viele Kreaturen aus den Ozeanen sich an das Leben an Land anpassten.

🪨 An die Oberfläche gelangt das Gas durch Risse und Erdspalten im Schiefer-Gestein, die durch tektonische Verwerfungen entstanden sind. Das passiert, wenn sich die Erdplatten gegeneinander bewegen. In der Umgebung entdeckten die Wissenschaftler:innen viele weitere kleine solcher Risse.

❓ Aber damit ist das Rätsel noch nicht gelöst. Denn normalerweise stammt Gas aus wesentlich tieferen, mehr als 100 Grad heißen Gesteinsschichten. Diese Hitze ist es, die das Gas freisetzt, weil sich Moleküle teilen. Bei den Eternal Flame Falls ist der Stein mit um die 60 Grad Celsius jedoch deutlich kühler und die Felsen liegen weiter oben. Warum es dort entstehen kann? Das bleibt weiterhin offen.

💬 Und was ist mit dem Effekt auf den Klimawandel? Bei den Gasen handelt es sich um "einen winzigen Bruchteil von dem, was die Menschen als Methan auspusten", sagt Experte Schimmelmann in der Galileo-Reportage. Umweltschädlich sind die natürlichen Gaslecks also nicht.

Im Südwesten der Türkei befindet sich der brennende Stein Yanartas. © IMAGO/Depositphotos

Welche natürlichen ewigen Flammen gibt es noch?

🗺️ Nicht nur eine brennende Flamme, sondern sogar brennende Steine finden sich in der Türkei, 70 Kilometer südwestlich von Antalya. Aus dem felsigen Boden lodern an mehreren Stellen Flammen. Sie brennen seit tausenden Jahren.

🔥 Gespeist werden sie wie beim Feuer der Eternal Flame Falls von einer unterirdischen Methangas-Quelle. Durch Risse im Gestein gelangt es an die Oberfläche.

🗨️ Der Ort heißt Yanartas, oder Chimaira, übersetzt "brennender Stein". In der Antike verehrten die Menschen diese Region als Quelle des olympischen Feuers. In der Nähe befand sich auch die antike Stadt Olympos. Außerdem sollte hier das feuerspeiende Monster Chimäre aus der griechischen Mythologie toben.

⛰️ In Aserbaidschan steht der brennende Hügel Yanar Dag, auch Feuerberg genannt Die Flammen können dort bis zu drei Meter hoch flackern. Auch sie entstehen, weil unterirdisches Methan über winzige Spalten zur Erdoberfläche sickert. Schon im Altertum verehrten Menschen dieses natürliche Feuer. Es lodert knapp 30 Kilometer von der Hauptstadt Baku entfernt auf der Halbinsel Abşeron.

🌋 In dem asiatischen Land existieren weitere natürliche Feuer, die durch Methangas gespeist werden. Der Schlammvulkan Lokbatan etwa erzeugt spektakuläre Flammen. Bekannt ist obendrein Gobustan - für seine ewigen Flammen und Felsmalereien.

