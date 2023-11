Wie steckt man sich bei Pfeifferschem Drüsenfieber an?

Das Epstein-Barr-Virus wird durch Speichelkontakt übertragen, also z. B. beim Küssen oder gemeinsamen Benutzen von Trinkgläsern oder Besteck. Die meisten stecken sich daher in jungen Jahren an. Wer einmal eine Infektion durchgemacht hat, ist danach lebenslang immun.