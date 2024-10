Sie ist die größte Geisterstadt Kanadas: Anyox. Dieses Lost Place in der Provinz British Columbia ist seit Ende der 30-Jahre verlassen und verfällt. Warum das geschehen ist und welche andere seltsame Geisterstadt es noch in der unmittelbaren Umgebung gibt.

Das Wichtigste zum Thema Geisterstadt Anyox Anyox in der kanadischen Provinz British Columbia ist die größte Geisterstadt Kanadas. Früher lebten dort mehr als 3.000 Menschen .

Weil zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor Ort große Kupfer - und Goldvorkommen entdeckt wurden, entstand 1911 die Stadt, in der hauptsächlich Minen-Arbeitende und ihre Familien wohnten.

Das Ende kam im Jahr 1936 , als die Erzvorkommen vor Ort komplett abgebaut waren. Nach und nach verließen alle Menschen Anyox.

Heute ist Anyox nur noch via Boot oder Flugzeug zu erreichen. Wie die verlassene Stadt heute ausschaut, siehst du auf Joyn.

So sieht es in der Geisterstadt Anyox heute aus

Anyox: Die größte Geisterstadt Kanadas

Wie viele andere Städte in Kanada entstand die Stadt Anyox im Zuge des Gold- und Metallbooms Anfang des 20. Jahrhunderts. Die heutige Geisterstadt war einst ein blühendes Zentrum des Kupfer-Abbaus.

Gegründet im Jahr 1911, erlebte Anyox dank der reichen Kupfer- und Goldvorkommen in der Umgebung einen rasanten Aufschwung. Die Stadt bot ihren Bewohner:innen einen hohen Lebensstandard mit Schulen, Krankenhäusern, einem Golfplatz und sogar einer Curlingbahn. Mehr als 3.000 Menschen lebten zu Hochzeiten in der Stadt.

Mit dem Erschöpfen der Erzvorkommen und der Großen Depression (1929 bis 1941) schloss die Mine im Jahr 1936. Immer mehr Bewohner:innen verließen die Stadt. Das endgültige Aus kaum im Jahr 1943. Damals verwüstete ein Waldbrand die Stadt und vertrieb auch die letzten Bewohner aus dem Ort. Seitdem ist Anyox eine Geisterstadt. Heute ist sie nur mit dem Boot oder Flugzeug erreichbar, was zur düsteren Atmosphäre beiträgt.

Nicht die einzige Geisterstadt: Warum Kitsault bis heute gepflegt wird

Die Geisterstadt Kitsault liegt im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia (BC), rund 35 Kilometer entfernt von der Grenze zu Alaska und rund 20 Kilometer von Anyox. Die Siedlung wurde 1979 für Bergarbeiter:innen und ihre Familien errichtet, die in einer nahe gelegenen Mine das Metall Molybdän abbauten. Bereits 1982 wurde die Mine geschlossen und Kitsault verwandelte sich in eine Geisterstadt - jedoch eine ungewöhnliche. Zu diesem Zeitpunkt lag die Gründung der Stadt gerade einmal rund 18 Monate zurück. Während andere verlassene Orte ihrem Verfall überlassen werden, blieb Kitsault gut erhalten.

2005 erwarb der heutige Besitzer Krishnan Suthanthiran die Stadt. Der US-amerikanische Unternehmer verfolgte verschiedene Pläne für Kitsault, ließ Gebäude renovieren, das Abwassersystem und die Wasserleitungen erneuern und behielt den Wärter bei. Dieser kümmert sich um die Rasenpflege, hält die Gebäude instand und bewacht das große Tor, das den Zugang zur Stadt versperrt. Eine Besichtigung ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Im Video: Zu Besuch in Kitsault

Die Zukunft der kanadischen Geisterstadt Kitsault

Bereits am 8. Januar 2013 kündigte "Kitsault Resorts" an, in der verlassenen Kleinstadt eine LNG-Anlage, Raffinerie und ein Export-Terminal zu errichten. Bei LNG handelt es sich um Flüssig-Gas. Laut der damaligen Presse Ankündigung sollte es in Märkte mit einer hohen Nachfrage wie zum Beispiel nach Asien exportiert werden. Was von diesen Plänen bereits umgesetzt wurde oder ob sie sich geändert haben ist unbekannt. Auf der offiziellen Website der Stadt finden sich keine aktuellen Einträge mehr, die einen Einblick in die Zukunft der Geisterstadt bieten.

