Die Osterinsel: Das steckt hinter dem Geheimnis der riesigen Moai-Stein-Köpfe

2. Einen Strandtag in Anakena einlegen. In die rund 500 Meter lange Bucht an der Nordküste schmiegt sich ein weißer Sandstrand. Er gilt als einer der schönsten Strände der Südsee. Und wer durchs türkisblaue Wasser schwimmt, trifft auf Goldfische. Hier soll der Legende nach der polynesische König Hotu Matua gelandet sein und eine Siedlung gegründet haben. © Getty Images