Was hält Mücken wirklich fern?

Stechmücken können Kräuter wie Minze, Eukalyptus, Zitronenmelisse, Thymian, Basilikum, Rosmarin und Lavendel überhaupt nicht leiden. Stelle diese Kräuter in Töpfen auf deine Fensterbänke und in die Nähe der Eingangstüren, damit die Mücken gar nicht erst in deine Wohnung oder dein Haus kommen.