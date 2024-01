Darum bekommst du im Winter häufig einen Stromschlag

Beim Berühren von Gegenständen oder beim Handschlag im Winter kriegt man oft eine "gewischt": Es springen kleine Funken und es kribbelt unangenehm. Warum das so ist und was du gegen die kleinen Stromstöße tun kannst, erfährst du in unseren spannungsgeladenen Tipps.

Das Wichtigste in Kürze zu Stromschlägen im Winter Die Mini-Stromschläge gehören im Winter zum Alltag dazu. Auch wenn sie unangenehm sein können, sind sie jedoch ungefährlich .

Die Ursachen sind die trockene Umgebungsluft und unsere trockene Haut im Winter, die die elektrische Ladung im Körper anstaut.

Beim Berühren von Türklinken, Mützen, Schals oder beim Händeschütteln entlädt sich dann die angesammelte Spannung. Im Dunkel kannst du die Entladung sogar in Form kleiner Blitze sehen.

Stromschläge im Winter: Darum kriegen wir häufiger eine gewischt

Die kleinen Stromschläge im Winter können echt nervig sein. Aber warum kommen sie in den kalten Monaten denn häufiger vor? Wir haben Barbara Wankerl, Pressesprecherin des Max-Planck-Instituts für Physik, gefragt:

💬 Im Winter sind Luft und Haare trockener und man trägt wärmere Kleidung. Die enthält oft synthetische Materialien wie Acryl. Anders als Naturstoffe wie Baumwolle oder Leder speichern Materialien aus Kunststoff oder Gummi mehr Elektronen - sie laden sich also stärker auf.

💬 Normalerweise befinden sich die elektrischen Ladungen in unserem Körper im Gleichgewicht. Kommen wir jedoch durch Reibung in intensiven Kontakt mit Gegenständen, können einzelne negativ geladene Elektronen "ihre" Atome verlassen und übertragen werden.

💬 Auf der einen Seite entsteht dabei ein Überschuss, auf der anderen ein Mangel an Ladung. Wenn diese ausgeglichen wird, etwa durch die Berührung eines elektrisch leitfähigen Objektes, fließen Elektronen, also ein kleiner Strom.

💬 Dann knistert es, wenn wir eine Mütze oder einen Pullover ausziehen. Oder wir verspüren einen kleinen Schlag, wenn wir an eine Türklinke greifen, nachdem wir mit Gummisohlen über einen Teppich gelaufen sind.

💬 Die Größe des Elektronenmangels (oder -überschusses) entspricht der elektrischen Spannung zwischen Hand und Türklinke. Wenn die Spannung groß ist, findet der Elektronentransport auch durch die Luft statt und es gibt einen kleinen Blitz.

Statische Aufladung: Darum ist sie in kalten Monaten größer

Das kannst du gegen die Stromschläge tun

💧 Luft in Räumen anfeuchten - gleichzeitig ein guter Schutz für die Nasenschleimhäute und gegen Erkältungen.

👕 Kleidung aus nicht-synthetischem Material wählen.

👱‍♂️ Haare in warmer Luft trocknen statt föhnen.

👍 Kämme aus Naturmaterial wie Holz verwenden.

Häufige Fragen zu Stromschläge im Winter