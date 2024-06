Proust-Effekt: Darum lösen Gerüche Erinnerungen bei dir aus

Gerüche reisen von den Riechzellen der Nase zum Riechkolben, einer Struktur unterhalb des Gehirns. Von dort aus werden die Signale an den olfaktorischen Kortex weitergeleitet, wo die Gerüche verarbeitet werden. Der olfaktorische Kortex befindet sich in Nähe zur Amygdala, die Emotionen verarbeitet und Gedächtnisinhalte speichert. Der Hippocampus, der für die Formung von Erinnerungen verantwortlich ist, liegt in direkter Nachbarschaft. So gelangen Gerüche direkt zum limbischen System, das eine zentrale Rolle bei der Emotionsregulation und im Langzeitgedächtnis spielt.