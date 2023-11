Angela Merkel, Mark Zuckerberg und die englische Queen: Sie alle sind in Wahrheit außerirdische Echsenmenschen. Das glauben zumindest Anhänger:innen des Reptiloiden-Verschwörungsmythos. Aber wie kommen sie bloß darauf?

Das Wichtigste zum Thema Reptiloide

Reptiloide sind fiktive Wesen und eine Kreuzung aus Mensch und Reptil. Sie kommen in vielen Science-Fiction-Romanen vor.

Echsenmenschen stehen aber auch im Zentrum einer besonders skurrilen Verschwörungserzählung , bei der zusätzlich Außerirdische eine Rolle spielen.

Reptiloide mischen sich angeblich unerkannt unter die Bevölkerung und steuern heimlich das Geschehen in Politik und Wirtschaft. Ihr angebliches Ziel sei es, alle Menschen zu versklaven .

Zu den Reptiloiden gehören laut dem Mythos mächtige Politiker:innen wie die Clintons und Angela Merkel, die Königin von England, der frühere Papst Benedikt XVI. und Mark Zuckerberg.

Mit dem Reptiloiden-Glauben verknüpft sind häufig antisemitische Verschwörungsmythen, ebenso der Glaube an eine New World Order (NWO) und an eine angebliche Weltelite .

So skurril die Vorstellung auch ist - 4 Prozent der US-Amerikaner:innen sind laut einer Umfrage überzeugt, dass Echsenmenschen unter uns leben.

Reptiloide: Vermeintliche Erkennungszeichen der Echsenmenschen

So soll man Echsenmenschen oder Reptiloide erkennen. © Galileo

Mythos Echsenmensch

Die Menschheit wird von einer geheimen Elite gesteuert: Davon gehen mehrere Verschwörungsmythen aus. Je nach Erzählung sind die Rothschilds, die Geheimorganisation der Bilderberger, Bill Gates - oder eben Echsenmenschen diese Elite.

Die Reptiloiden sollen zwar außerirdisch, aber von Menschen kaum zu unterscheiden sein. Bei Bedarf verwandeln sie angeblich ihre Gestalt. Dafür brauchen sie allerdings menschliches Blut.

Die Echsenmenschen sollen gleichzeitig Aliens und Vampire sein. Manchmal beschreiben die Anhänger:innen der Theorie sie auch als Pädophile und Höllenwesen.

Weil sie so menschlich aussähen, könne die Reptiloiden kaum jemand entlarven. Nur ab und zu würden sie sich verraten: Dann würden kurz schlitzförmige Echsenaugen aufblitzen.

Als "Beweise" führen Verschwörungsgläubige YouTube-Videos und Fotos an. Tatsächlich handelt es sich dabei entweder um optische Täuschungen oder Manipulationen.

Reptiloide nehmen angeblich jetzt schon Schlüsselrollen in der Gesellschaft ein. Ihr angebliches Ziel: Sie wollen die Menschen zu Sklav:innen einer neuen Weltordnung machen.

Zu den Echsenmenschen sollen viele bekannte Persönlichkeiten gehören, etwa Ex-Papst Benedikt XVI., Bill Gates, Queen Elisabeth II., Angela Merkel, Bill und Hillary Clinton, Barack Obama, Greta Thunberg und Mark Zuckerberg.

Woher kommen die Echsenmenschen angeblich?

🌌 Reptiloide sind Außerirdische aus dem Sternbild des Drachen, so die Verschwörungserzählung. Das Sternbild gibt es tatsächlich, es befindet sich zwischen Großem und Kleinem Bär am Himmel.

👽 Die Aliens sind angeblich vor langer Zeit auf der Erde gelandet und haben sich unter die Bevölkerung gemischt.

🌍 Manche sind sicher, dass die Echsenmenschen im Inneren der Erde hausen - denn die soll in Wahrheit hohl sein. Von dort aus steuern die Aliens angeblich uns Menschen über implantierte Chips fern.

👹 Eine weitere Legende geht davon aus, dass Echsenmenschen im Bund mit dem Teufel stehen - also von der Hölle auf die Erde gekommen sind.

Wie verbreitet ist der Reptiloiden-Mythos - und warum glaubt jemand daran?

12 Millionen US-Amerikaner:innen sind davon überzeugt, dass Echsenwesen existieren und eine Neue Weltordnung eingeführt haben. Das ergab eine Umfrage von 4 Prozent der US-Bevölkerung. sind davon überzeugt, dass Echsenwesen existieren und eineeingeführt haben. Das ergab eine Umfrage von Public Policy Polling . Das sindder US-Bevölkerung.

Auch in Großbritannien gibt es laut Bundeszentrale für politische Bildung einige Echsenmenschen-Gläubige . Wie viele es in Deutschland sind, ist nicht bekannt.

Aber warum glaubt jemand, die bizarre Idee sei real? Die Forschungs-Meinung dazu: Menschen suchen oft einfache Erklärungen für komplexe Vorgänge .

Verschwörungsgläubigen erscheinen Echsenmenschen dann plausibler als die Funktionsmechanismen von Politik und Wirtschaft . Der Mythos dient möglicherweise auch als Ventil , um mit Ängsten umzugehen.

Wissenschaftlich klar ist: Biologisch sind Kreuzungen zwischen Menschen und Reptilien nicht möglich. Dazu sind die Arten viel zu unterschiedlich.

Weltherrschafts-Pläne auszuhecken. Außerdem besitzen Reptilien im Vergleich zum Menschen viel kleinere Gehirne : Sie wären gar nicht in der Lage,auszuhecken.

Woher kommt die Theorie einer Echsenmenschen-Elite?

📺 Reptilienwesen tauchen immer wieder in Science-Fiction-Erzählungen auf, etwa in TV-Serien wie "Star Trek", "Doctor Who" oder "V - Die außerirdischen Besucher kommen" - und in Filmen wie "Enemy Mine" (1986).

📕 Autor Robert E. Howard hat mit seinen fiktiven Schlangenmenschen wahrscheinlich den Mythos erschaffen. Seine Fantasy-Kurzgeschichte "The Shadow Kingdom" von 1929 handelt von reptilienartige Kreaturen, die heimlich die Herrschaft übernehmen.

⚽ Populär machte die Reptiloiden der frühere Torwart und Sportreporter David Icke. Der Brite verbreitet seit Mitte der 90er-Jahre rechtsesoterische Verschwörungsideen.

🛸 In seinem Buch "The Biggest Secret" warnte Icke 1999 vor Reptiloiden mit besonderen Genen. Es soll sich um eine Kreuzung aus Aliens und Menschen handeln.

⛪ Die Vereinigung der Aliens mit Menschen werde schon in der Bibel erwähnt, meint Icke. Im 1. Buch Mose 6,4 ist von "Gottessöhnen" und "Menschentöchtern" die Rede, die gemeinsam Kinder bekamen.

