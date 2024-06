Was symbolisiert der Samba-Tanz?

Für viele Menschen in Brasilien ist der Samba ein Ausdruck der Freiheit und der Tanz der Unterprivilegierten. Das zeigt sich auch an den Mitgliedern der Sambaschulen in Rio de Janeiro, die oft aus den "Favelas" stammen und hier Unterstützung und Gemeinschaft finden.