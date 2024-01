Auch Zürich taucht regelmäßig in der Top Ten verschiedener Rankings auf. In einer EU-weiten Umfrage schaffte es die Stadt sogar auf Platz 1: 97 Prozent der befragten Zürcher:innen gaben an, gerne in der Wirtschaftsmetropole zu leben. Doch auch in weltweiten Städterankings, wie dem "Quality of Living Ranking" der Unternehmensberatung Mercer, landet die Metropole regelmäßig auf den vorderen Plätzen der Top Ten. © Imago Images / Zoonar