Kann der amerikanische Bundesstaat Texas unabhängig von den USA werden? Eine vom Brexit inspirierte Bewegung fordert genau das. Der texanische Nationalist Daniel Miller will eine Volksabstimmung. Was dahinter steckt.

Das Wichtigste in Kürze Texas ist der größte Bundesstaat der USA mit über 30 Millionen Einwohner:innen. Jede:r elfte Amerikaner:in kommt aus Texas.

Das Texas Nationalist Movement (TNM) mit 630.000 Anhänger:innen (Stand Oktober 2024) fordert, dass Texas eine eigene Republik bildet und aus der Union der Vereinigten Staaten Amerikas austritt.

Hintergrund: Unzufriedenheit mit dem Einwanderungssystem und der Grenzsicherung der US-Regierung.

Angelehnt an den Brexit , nutzt die nationalistische Bewegung den Begriff Texit .

Droht Eskalation und Aufstand? Galileo machte sich ein Bild und interviewte den Vorsitzenden Daniel Miller.

Migrations-Krise als Treibstoff für nationalistische Bewegung

Der US-Staat Texas grenzt im Süden an Mexiko und ist stark betroffen von illegaler Einwanderung - die auch ein großes Thema im US-Wahlkampf ist. Tatsächlich verschärfte sich die Situation unter der Regierung von Joe Biden:

2021 versuchten rund 1,9 Millionen Mexikaner:innen ohne Aufenthaltsgenehmigung in die USA einzuwandern.

2023 lag die Zahl bei 2,7 Millionen, wie die Statistik der Bundesgrenzschutz-Behörde zeigt.

Vor allem in der texanischen Grenzstadt Eagle Pass löste das eine Krise aus, denn zahlreiche Migrantinnen und Migranten durchwateten den Grenzfluss Rio Grande: eine lebensgefährliche Aktion. Der Bürgermeister rief den Notstand aus - und die republikanische Regierung von Texas übernahm den Grenzschutz selbst. Zäune, Stacheldraht, Bojen und Patrouillen gehören seither zum Stadtbild.

Die Grenzen selbst sichern: Das strebt auch Daniel Miller an, Präsident des Texas Nationalist Movement. Die Bewegung fordert, dass Texas ein unabhängiger Staat wird und sich von den USA abspaltet. Die Begründung: Texas solle von Texaner:innen regiert werden. Selbstverwaltet und befreit von der Regierung in Washington sei es besser in der Lage, die Grenzen und illegale Einwanderung zu kontrollieren. Wie genau der Staat und politische Lösungen aussehen sollen, bleibt allerdings vage. Galileo hat mit ihm gesprochen. Das Interview findest du im "Galileo X-Plorer"-Video auf Joyn.

Texanische Mentalität verstehen

😁 Typisch für Texaner:innen ist ein ausgeprägter Stolz auf ihren Bundesstaat und Patriotismus.

🤠 Der Cowboyhut ist ein Wahrzeichen der Texaner:innen und steht symbolisch für Traditionen wie Rodeo und Rinderzucht und den Wilden Westen.

🗳️ Politisch ist Texas Hochburg der Republikaner. Konservative Werte stehen hoch im Kurs - und sollen bewahrt werden.

Unabhängiges Texas: Ist das realistisch?

Das Texas Nationalist Movement ist keine neue Bewegung, es wurde bereits 2005 gegründet. Bis heute (Stand Oktober 2024) hat es rund 632.000 registrierte Unterstützer:innen. Das klingt viel. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mit 30 Millionen Menschen ist die Zahl allerdings gering - und weit entfernt von einer Mehrheit.

Der Vorsitzende Daniel Miller hat sich dennoch ein Ziel gesetzt: Schon 2025 möchte er ein Referendum durchsetzen. Es verlangt eine Volksabstimmung darüber, ob Texas unabhängig werden soll - oder nicht.

Ist das überhaupt möglich? Gesetzlich fehlt die Grundlage für ein unabhängiges Texas. Die Verfassung der USA verbietet, dass sich Bundesstaaten abspalten. Der letzte Versuch einer Abspaltung endete in einem Bürgerkrieg (1861-1865) zwischen Nordstaaten und Südstaaten Amerikas.

Typisch Texas: Groß, eigen und stur 1 / 5 © IMAGO/Imagn Images Autsch, aber es hat Tradition! Beim Rodeo in Texas dreht sich alles um Pferde, Rinder und Cowboys. Die größten Rodeo-Shows finden jährlich im Februar und März statt. © IMAGO/Cavan Images Leidenschaft für Longhorns: In Texas hat alles große Ausmaße auch die Rinder. Die Spannweite der Hörner kann über zwei Meter betragen. © IMAGO/Imagn Images Texas Barbecue: Rippchen gehören zum Lieblings-Fleisch und Restaurants servieren das Grillgut traditionell auf Metzger-Papier. © IMAGO/Pond5 Images Ewige Weite und Prärie: Diese Straße führt durch den Big Bend Nationalpark im Südwesten von Texas. Er bietet eine unvergleichliche Kombination aus Gebirge und Wüste. © IMAGO/YAY Images Das Texas State Capitol in Austin ist ein historisches Parlamentsgebäude. Austin ist die pulsierende Hauptstadt des US-Bundesstaates und gilt als Hochburg der alternativen Kultur.

Warum ein Texit nicht wie Brexit wäre

Der Brexit befeuerte die Hoffnungen der nationalistischen Bewegung. Anhänger:innen tragen etwa Shirts mit der Aufschrift "Texit". Allerdings hinkt der Brexit-Vergleich: Denn Großbritannien ist aus der Europäischen Union ausgetreten, einem Zusammenschluss von Staaten. Aber es gab keinen Austritt aus dem Staat an sich - so wie es im Falle von Texas wäre.

Deutscher Sheriff in Texas

Geschichte von Texas: War nicht lange unabhängig

🤠Texas steht für Stolz, Freiheitsliebe, Cowboys und viel Land. Daraus hat sich teils eine Kultur der Übertreibung gebildet mit den Vorstellungen alles sei größer, weiter und besser als anderswo.

⭐Der Lone-Star (einsame Stern) auf der Flagge von Texas symbolisiert, dass Texas 1845 als einziger unabhängiger Staat den USA beitrat. Die Erfahrung von Unabhängigkeit ist historisch.

🇲🇽 Ursprünglich war Texas eine Region von Mexiko. 1836 gab es die Texas Revolution von Kolonisten die in der Unabhängigkeit von Texas endete. Diese dauerte aber nur neun Jahre an - und war von Mexiko nicht anerkannt.

🇺🇸 1845 trat Texas dann als 28.Staat den Vereinigten Staaten von Amerika bei.

Sezession: Bedeutung und Beispiele

Spaltet sich ein Landesteil von einem bestehenden Staat ab, heißt das auch Sezession. Ziel kann dabei sein, einen eigenen Staat zu gründen - oder sich einem bestehenden Staat anzuschließen. Der Begriff Sezession stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Abspaltung oder Trennung. Folgendes sind Beispiele aus der jüngeren Geschichte für Sezessionen:

🇮🇪 Irland: Nach jahrhundertelanger Fremdherrschaft von den Briten und nach einer verheerenden Hungersnot, entwickelte sich eine irische Nationalstaatsbewegung. Diese gipfelte im Unabhängigkeits-Krieg von 1919 bis 1921 in dem eine irische Guerilla-Armee gegen die britische Regierung kämpfte. 1921 beendete ein Vertrag den Krieg und teilte das Land in ein freistaatliches Irland und in Nordirland, das unter britischer Kontrolle blieb. 1949 trat Irland aus dem Common Wealth aus und rief eine unabhängige Republik aus.

🇸🇸 Südsudan: Im Jahr 2011 erklärte Südsudan seine Unabhängigkeit von Sudan und gründete eine eigene Republik. Dem ging eine Abstimmung unter der Bevölkerung voraus. Von 2013 bis 2018 befand sich das Land im Bürgerkrieg. Im Sudan bekämpfen sich seit April 2023 verfeindete Truppen um Territorium- und gehen auch gegen Zivilisten mit roher Gewalt vor. Hungersnöte und Fluchtbewegungen sind einige der verheerenden Folgen.

Die wichtigsten Fragen zu Texas