Wer ist ein echter Bettmuffel, die lustige Partykanone oder eine echte Drama-Queen? Die Models geben exklusive Einblicke in ihr Zusammenleben in L.A. und plaudern so einiges über ihre Mitbewohner:innen aus.

Das Wichtigste in Kürze Du hast dich schon immer mal gefragt, wie das Leben in der Model-Villa so ist? Die Kandidat:innen plaudern aus dem Nähkästchen.

So ist das Zusammenleben unter den Models

40 gemischtgeschlechtliche Models sind in diesem Jahr auf großer Reise mit Heidi Klum. Ständig müssen sie sich in neuen Locations arrangieren und zusammen unter einem Dach leben? Da ist doch der Ärger programmiert, oder?

Weit gefehlt, erzählen die Kandidat:innen in Woche zwölf. Wie sich das Zusammenleben über der Skyline von Los Angeles wirklich anfühlt, verraten die Models im Interview.

Wer ist die größte Drama-Queen?

In dieser Woche unterziehen sich Jermaine, Fabienne und Lea einer pikanten Fragerunde und offenbaren Insights aus dem Leben im Penthouse. Bei der Frage nach der größten Drama-Queen sind sich die Models schnell einig und stimmen für Lucas. Jermaine offenbart, dass sein Mitstreiter manchmal etwas genervt von der Unordnung der anderen Topmodel-Anwärter:innen war. Doch nicht nur Lucas stört das fehlende Interesse am Aufräumen, auch Fabienne wünscht sich mehr Ordnung in der Küche.

Germany's Next Fashion Queen

Wer hat den ausgefallensten Kleiderschrank und wer trägt die schönsten Outfits? Die Wahl fällt eindeutig auf Frieder. Ob lange Perücken, Netz-Oberteile oder ganz viel Glitzer, der Koffer des Teilnehmers ist gefüllt mit extravaganten Einzelstücken.

Jeden Morgen wenn ich in die Küche komm [und Frieder seh], denk ich mir: Wie kann man schon wieder so gut gestylt sein? Lea

Wer ist dein Penthouse-Buddy?

Dass die Allgäuer Armin und Dominik Freunde fürs Leben sind, ist kein Geheimnis. Schließlich waren sie schon lange vor GNTM 2024 dicke Buddys. Doch die beiden sind nicht allein. Mittlerweile haben sich im Penthouse echte Freundschaften entwickelt.

Fabienne und Lea haben sich gefunden. Bereits auf den Kanaren waren die beiden nahezu unzertrennlich.

Seit Teneriffa haben wir uns richtig connected! Lea

Doch wer sind eigentlich die größten Morgenmuffel in L.A.? Und wer ist ein echtes Duracell-Häschen? Das erfährst du im Clip oben in dieser News.

