Mehr Fashion-Kompetenz geht nicht: Heidi Klum sucht mit Gisele Bündchen, Winnie Harlow, Toni Garrn, Lena Gercke, Stefanie Giesinger, Rankin, Ellen von Unwerth, Thomas Hayo, Michael Michalsky und Wolfgang Joop "Germany's next Topmodel" 2019

Was für ein Staraufgebot! Wenn Topmodel Heidi Klum zur neuen Staffel von #GNTM einlädt, sind Stars aus Mode, Lifestyle und Entertainment Feuer und Flamme. Die Supermodels, Starfotografen, Designer und Lifestyle-Ikonen eröffnen ein brandneues Konzept bei "Germany's next Topmodel". Denn Heidi Klum und ProSieben haben kräftig an der Konzeption von #GNTM geschraubt: In der neuen Staffel, die ab Februar 2019 bei ProSieben ausgestrahlt wird, gibt es zum ersten Mal keine festen Juroren an der Seite von Heidi Klum. Stattdessen wird es wechselnde Gast-Juroren aus der Fashion-Welt geben, die Heidi bei der Wahl der nächsten Gewinnerin unterstützen und den Mädels allerhand Erfahrung aus und Wissen über die Model-Welt mitgeben können.

Gisele Bündchen, Lena Gerke, Stefanie Giesinger, Toni Garrn und Winnie Harlow: Know-how von den Topmodels

"Back to the roots" heißt es nicht nur für die Gewinnerin der ersten Staffel von #GNTM, Lena Gercke, sondern auch für die Gewinnerin der neunten Staffel, Stefanie Giesinger. Die beiden Topmodel-Gewinnerinnen kehren für die 14. Staffel der Show zurück an Heidi Klums Seite. Und sie sind nicht die Einzigen: Auch die Topmodels Gisele Bündchen, Toni Garrn und Winnie Harlow unterstützen Modelchefin Heidi Klum bei der Suche nach "Germany's next Topmodel".

Dieses Mal geht es für die schönen Models nämlich nicht auf den Laufsteg, sondern in die Reihen der Jury. Zusammen mit Heidi werden die Topmodels die Model-Anwärterinnen begutachten und ihnen mit Rat und Tat beiseite stehen. Gisele Bündchen, Winnie Harlow, Toni Garrn, Lena Gercke und Stefanie Giesinger werden in jeweils einer Folge von "Germany's next Topmodel" zu sehen sein und Heidi als Gast-Juroren tatkräftig unterstützen.

Ellen von Unwerth, Rankin, Thomas Gottschalk, Wolfgang Joop, Michael Michalsky und Thomas Hayo: Neue Gesichter und alte Bekannte

Langjährige Fans von #GNTM können sich auf bekannte Gesichter freuen: Neben den Starfotografen Rankin und Ellen von Unwerth sind auch Wolfgang Joop, Michael Michalsky und Thomas Hayo wieder mit von der Partie.

Fans können sich aber auch auf ganz neue Gast-Juroren freuen. Mit dem Moderator Thomas Gottschalk bekommen die Nachwuchsmodels einen echten Business-Insider an die Seite gestellt. In jeder Folge wird ein Gast die Models coachen – und Heidi Klum am Ende als Gast-Juror bei der Entscheidung unterstützen.



"Germany's next Topmodel": Die 14. Staffel startet am 7. Februar 2019

Zum Auftakt der 14. Staffel von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" nehmen die besten 50 Bewerberinnen, die Heidi vorher persönlich ausgewählt hat, bereits an ihrer ersten großen Fashionshow in der Modemetropole Berlin teil. In Designer-Outfits von Michael Michalsky geht es für die Nachwuchsmodels schon in der ersten Folge auf den Laufsteg einer richtigen Fashionshow. Zum Glück steht Topmodel-Gewinnerin Lena Gercke den Mädchen mit Rat und Tat zur Seite und bringt den Nachwuchsmodels den perfekten Walk bei.

Welche der 50 Topmodel-Anwärterinnen in der neuen Staffel #GNTM ein Foto von Heidi Klum bekommen, erfährst du ab 7. Februar 2019, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.