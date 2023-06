Im Finale von "Germany's next Topmodel" 2020 müssen die Models noch einmal alles geben, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Lijana verlässt die Show jedoch freiwillig.

Anzeige

+++ Update vom 13. Juni 2023 +++

Wer bekommt bei GNTM 2023 den Job von Mac Cosmetics? Mini-Eklat nach Cocos Entscheidungs-Walk: Models stellen Olivia zur Sprache. Die Finalistinnen der 18. Staffel GNTM im Überblick. Wer ist Favoritin bei GNTM 2023? Das waren die schönsten Momente der 18. Staffel. Jennifer Lawrence bringt Oscar-Glamour ins GNTM-Finale 2023. Der Ticker zum Finale: Alle News rund um das große GNTM-Finale 2023 auf einen Blick. Das waren die schönsten Shootings der 18. Staffel.

+++ Update 24.05.2022 +++ Das sind alle Finalistinnen bei "Germany's next Topmodel" 2022 - mit Martina und Lou-Anne stehen erstmals Mutter und Tochter im GNTM-Finale. Wir zeigen die wichtigsten Informationen zum Finale der Rekordstaffel. Die Gewinnerin kommt auf das Cover der "Harper's Bazaar". So siehst Du das Finale von "Germany's next Topmodel" 2022 live im TV und im Livestream. Und: Wir zeigen einen Teaser zum Finale von GNTM 2022.

+++Update 22.05.2020+++

Lijana sorgte im Finale von "Germany's next Topmodel" 2020 für eine große Überraschung: Sie verließ die Show freiwillig. Nach dem "Be Yourself"-Walk verkündete die 23-Jährige ihren Ausstieg. "Ich werde nicht mehr das Futter sein für noch mehr Hass. Denn ab jetzt höre ich nur noch auf mein Herz und deswegen verzichte ich auf das Finale, denn 'Love always wins' und mein Sieg ist Glückseligkeit. Dankeschön Heidi!"

Doch was war der Grund für diese Entscheidung? Einen Tag nach dem Finale meldet sich Lijana und erklärt ihren Ausstieg in ihrer Instagram-Story: "Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich hatte wirklich Sorge, so spontan aus dem Finale auszusteigen. Aber ich habe einfach gemerkt in der letzten Woche, in der Zeit der Proben, dass es mir so schlecht ging. So schlecht wie schon lange nicht mehr. Die Mädels, die anderen drei, das war ihr größter Traum "Germany's next Topmodel" zu werden. Meiner ist es einfach lange nicht mehr gewesen. Deswegen habe ich mich einfach spontan entschieden auf der Bühne: 'Ich steige hier aus und setze ein Zeichen gegen Cyber Mobbing.'"

Lijanas freiwilliger Ausstieg schockierte nicht nur ihre Community sondern auch Topmodel-Chefin Heidi Klum, die Gast-Juroren und die GNTM-Kandidatinnen im Backstage-Bereich. Bis heute bereut Lijana es nicht, das Finale und somit auch die Show verlassen zu haben: "Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich das setzen will aber in der Show bleibe, ergibt das alles keinen Sinn. Und deswegen bin ich ausgestiegen."

+++Update 22.05.2020+++

Ins Finale haben es nur die vier besten Kandidatinnen der 15. Staffel von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" 2020 geschafft. Doch nur eine von ihnen kann sich auch den Sieg holen. Für Lijana endet dieser Traum leider - allerdings hat sie sich dafür freiwillig entschieden.

Im Clip siehst du noch einmal, wie Lijana ihren Ausstieg aus der Sendung verkündet.

Anzeige

Anzeige

Lijana verlässt GNTM 2020 aus freien Stücken

Damit hat niemand gerechnet! Lijana machte sich ihre Entscheidung nicht leicht. Trotzdem verkündet sie im Finale von GNTM 2020, dass sie die Show freiwillig verlässt. Damit bleiben nur noch Maureen, Jacky und Sarah im Rennen um den Titel. Wer von ihnen kann durch Leistung glänzen und sich als Spitzenreiterin positionieren?

Das siehst du auf ProSieben oder Joyn. Wenn du gerade nicht zusehen kannst, findest du alle wichtigen Infos und Neuigkeiten auch in unserem Live-Ticker zum Mitlesen. So bist du auch ohne TV hautnah dabei und verpasst kein Highlight aus dem großen GNTM-Finale.