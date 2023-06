Liebes-Aus: Lou-Anne ist wieder Single! Hier verrät die GNTM-Gewinnerin den Trennungsgrund

Das Wichtigste in Kürze Im August 2022 machte GNTM-Gewinnerin Lou-Anne Gleissenebner-Teskey ihre Beziehung zum Fußballer Cameron McGregor publik.

Im vergangenen Februar sprach sie zuletzt ganz offen über ihr Liebesglück.

Im Interview mit dem Online-Portal watson.de verrät Lou-Anne nun: Sie ist wieder solo.

Für Lou-Anne Gleissenebner-Teskey hätte das Jahr 2022 wohl kaum besser laufen können: Sie wurde nicht nur von Heidi Klum zur "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin gekürt, sie machte auch ihre Beziehung zum Fußballstar Cameron McGregor öffentlich. Vor dem GNTM-Finale 2023 verrät sie nun in einem Interview: Lou-Anne ist wieder single.

Beziehungs-Aus bei GNTM-Gewinnerin Lou-Anne

Im August 2022 enthüllte GNTM-Gewinnerin Lou-Anne, dass sie in einer Beziehung ist. Sie hatte sich in den Fußballspieler Cameron McGregor verliebt, der für TuRU Düsseldorf spielt. In letzter Zeit haben die Fans jedoch kein Update mehr über das Paar erhalten. In einem Interview mit dem Online-Portal Watson enthüllt Lou-Anne nun, dass sie sich von ihrem Partner getrennt hat.

Im Interview verrät sie zunächst, was sie mit ihrer GNTM-Siegprämie gemacht hat: "Ich habe mir davon noch keinen großen Wunsch erfüllt. Ich bin im Dezember mit meiner besten Freundin in Wien zusammengezogen. Das war ganz spontan. Zuerst wollte ich noch bei meinen Eltern bleiben oder vielleicht in ein anderes Land ziehen. Wir haben uns dann eine Wohnung angeschaut und die ist es gleich geworden. In meine neue Wohnung ist auch ein Teil des Geldes geflossen. Und natürlich in meine Reisen."

Darum hat sich Lou-Anne von ihrem Fußballer-Freund getrennt

Auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus antwortet Lou-Anne dann: "Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen mit ihm Schluss gemacht. Das ist noch nicht lange her. Wir waren noch an Weihnachten und Silvester zusammen in New York, aber eigentlich lebt er in Düsseldorf."

Ein wenig wehmütig blickt sie auf die Beziehung zurück: "Wir waren fast ein Jahr zusammen. Es ist eine Zeit, aber die Zeit vergeht auch so schnell. Auf der einen Seite ist es schade, aber wenn es einfach nicht passt und mir die Energie nimmt, dann ist es das nicht wert, zusammenzubleiben."

Kann sie sich ein Beziehungs-Comeback vorstellen? Auf die Frage erklärt Lou-Anne: "Ich habe ihn immer noch gern und man weiß nie, was ist, aber im Moment ist es vorbei. Mir geht es wirklich sehr gut, ich bereue es auch nicht. Es hat einfach nicht gepasst und ich fokussiere mich jetzt lieber auf meine Arbeit und er kann sich auf sein Zeug konzentrieren."

Lou-Anne weiter: "Wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Ich bin noch so jung und deswegen möchte ich mich nicht auf einen Mann fokussieren, bei dem es gerade nicht passt. Wir haben auch nicht zusammengewohnt, sondern hatten eine Fernbeziehung."

So machte Lou-Anne ihre Beziehung öffentlich

Mit "Bild" sprach die gebürtige Österreicherin im vergangenen August ganz offen über ihr Liebesglück. Dabei gab sie preis, dass sie ihren Freund Cameron McGregor wenige Monate zuvor auf der Dating-Plattform Tinder kennengelernt habe. "Er ist mir optisch direkt aufgefallen. Allerdings war ich auch etwas unsicher, da er ein paar Zentimeter kleiner ist als ich. Auf seinem Profil habe ich dann seinen Snapchat-Namen gefunden und ihn dort hinzugefügt", verriet Lou-Anne.

Das erste Treffen mit Cameron fand wenige Wochen später in einem Restaurant in Düsseldorf statt. "Er holte mich wie ein Gentleman vom Hauptbahnhof ab und nahm mir direkt meinen Koffer ab", erinnerte sich die 20-Jährige. Sie habe sich damals sehr geschmeichelt gefühlt.

Im Interview mit "Bild" gab Lou-Anne aber auch zu, dass Cameron anfangs gar keine feste Beziehung wollte. Denn: Er kommt eigentlich aus New York, wohnt wegen seiner Fußballkarriere aber mittlerweile in Düsseldorf. Trotzdem trennen die beiden viele Kilometer, schließlich lebt die GNTM-Siegerin in Wien. Als er ihr nach einigen Treffen die Frage stellte, ob sie seine Freundin sein wolle, sei sie deshalb auch ziemlich perplex gewesen.

Lou-Anne wünscht sich eine gemeinsame Zukunft mit Cameron

Zuletzt sprach die GNTM-Gewinnerin von 2022 im vergangenen Februar in einem Interview mit "Bunte" über ihren Freund. Dabei plauderte sie aus, dass das Paar schon gemeinsame Zukunftspläne schmiedet.

Wenn ich eine Beziehung eingehe, dann möchte ich schon, dass die am besten für immer hält. Im Moment bin ich zuversichtlich, dass das lange halten kann. Lou-Anne Gleissenebner-Teskey, , 2023

Obwohl die beiden eine Fernbeziehung führen, versuchen sie, sich regelmäßig untereinander auszutauschen. Wegen ihres Modeljobs sei das manchmal aber gar nicht so leicht: "Wenn ich dann auch herumreise, kann es auch zu anderen Zeitzonen kommen." Mit ihrer Fernbeziehung sei Lou-Anne aber ansonsten sehr zufrieden:

Ich finde es super! Ich kann mich auf meine Arbeit konzentrieren und wenn ich ihn dann sehe, kann ich mich komplett auf die Beziehung konzentrieren. Lou-Anne Gleissenebner-Teskey, , 2023

Gegenüber "Promiflash" gab sie vor wenigen Monaten zudem preis, wie oft sich das Paar trifft: "Wir sehen uns meistens einmal im Monat für ein paar Tage." Auch über das Thema Zusammenziehen habe das Paar schon gesprochen. "Mein Freund hat schon vor ein paar Monaten gesagt, dass er am liebsten hätte, dass ich zu ihm ziehe", verriet sie. Doch weil sie erst seit Kurzem mit ihrer besten Freundin zusammenwohne und seine Wohnung viel zu klein sei, komme das für die 20-Jährige erst mal nicht infrage.

Sind Lou-Anne und Cameron kein Paar mehr?

Seit einigen Monaten ist es aber ziemlich still um Lou-Anne und ihren Freund Cameron geworden. Während die beiden vor einigen Monaten noch regelmäßig die Instagram-Fotos des anderen kommentierten und likten, ist das mittlerweile kaum noch der Fall. Zuletzt versah der Fußballstar im vergangenen April einen Post von Lou-Anne, in dem sie ihre liebsten Pflegeprodukte vorstellte, mit "Gefällt mir".

Die beiden folgen sich aber noch auf Instagram. Ob sie ihre Beziehung mittlerweile wohl einfach privater halten wollen oder sich womöglich sogar getrennt haben? Weder Lou-Anne noch Cameron äußerten sich bislang dazu.